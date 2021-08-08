JKF女郎嫵媚電眼激似港星 自爆花錢買「保護費男伴」
JKF女郎苡琍神似港星周海媚，具有獨特、神祕的女神魅力，電力爆棚的媚眼搭配惹火的E級身材，性感至極，很快就能抓緊老司機的目光。不過火辣的身材，也讓苡琍在工作上頻頻遇到性騷擾，所以身邊都需要攜帶一位「保護費男伴」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-08 10:40:39
苡琍私下工作態度認真，透露平常拍攝都有一位男生朋友陪同，並且支付他薪水，成為另類的「保護費男伴」，之所以會在工作方面如此謹慎，其實和她過去的打工經驗有關，「我從國中就開始打工，一開始是被咖啡廳經理吃豆腐，還曾經被客人跟蹤，大學打工時也遇到一個怪怪的老闆，叫我和他玩，然後給我零用錢，才驚覺他想包養我」，面對各種職場性騷擾，苡琍直呼：「根本就不用踏入模特圈，就已經體驗過各種社會黑暗面，入行後反而覺得比較安全，不用再被客人或是男主管觸碰到身體，雖然偶爾還是會被網友言語上的性騷擾，但我覺得比起肢體接觸，真的好太多了！」
苡琍除了能輕鬆駕馭性感蕾絲內衣、養眼運動戰袍之外，清純、甜美的形象也令人著迷，只見她一身學生運動服造型，露出性感美尻和渾圓南半球，讓粉絲爭相想當同學。苡琍坦言其實自己的拍攝禁忌很少：「想趁年輕紀錄好身材，疫情前為了拍攝JVID寫真和男模特兒有『人與人的連結』，不過會特別小心過程中盡量不要有2人肢體觸碰，或是透過變換角度擺姿勢來達到效果，這樣就能保護自己，也尊重對方。」
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