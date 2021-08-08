美日認盧碧為颱風！為何台灣「不發警報」　專家曝1原因

盧碧颱風在登陸中國沿海陸地後減弱為熱帶性低氣壓，不過今（８）日凌晨2時又再度復活成輕度颱風。中央氣象局表示，中南部仍有局部豪大雨發生機率，並已對國內6縣市包括彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣發布豪大雨特報。天氣風險公司分析，最強雨勢已過，至下週二前天氣仍不穩定，同時也對台灣為何不發颱風警報進行解釋。

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天氣風險分析指出，隨著熱帶低壓向東北遠離，台灣上空的對流已經稍稍減弱下來，可以說雨勢最強的時間已經過去，但只是趨緩、並不是雨停。高雄、屏東、中南部山區至明天上午前，仍有較大雨勢發生的機會；其它各地在今天深夜後雨勢會慢慢趨緩、逐漸停止。下週一、二受到強烈西南風影響，台灣附近天氣仍不穩定，中南部清晨至上午容易有雷陣雨。

▲中央氣象局表示目前太平洋地區有3個颱風，其中熱帶性低氣壓於8月8日凌晨2時再度增強為輕度颱風「盧碧」，朝東北往日本方向快速移動。（圖／氣象局提供）

至於為何本次日本氣象廳（JMA）、美軍（JTWC）皆認定為颱風的大規模降雨，台灣卻沒有發布颱風警報？天氣風險公司則解釋，是否為颱風，在科學上只有一個最硬的標準：中心風速是否達到17.2m/s。而熱帶低壓TD11（原盧碧）在福建沿海打轉、登陸台灣到遠離台灣的過程，台灣本島幾乎沒有一個氣象站風速達標，科學事實上很難認定盧碧仍是一顆颱風，這也是為什麼堅持只稱為「熱帶低壓」。

回到台灣的作業機制，天氣風險公司也提到雖然不發颱風警報，但氣象局接連發了「熱帶性低氣壓特報」、「大規模或劇烈豪雨特報」、「陸上強風特報」等，對於政府的災害防救機制已經有了判斷、可以啟動的標準。天氣風險公司也提醒，在台灣並不是只有颱風會致災，在極端氣候下，大家要習慣越來越多的災害來源，是殘酷但是事實，「也許是歷史的巧合，7、8日一向是讓人心驚膽戰的日子。高屏的雨還在下，希望這個父親節周末，大家都能平平安安」。

▲盧碧颱風在登陸中國沿海陸地後減弱為熱帶性低氣壓。（圖／天氣風險公司）

（編輯：楊智傑）