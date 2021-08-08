NBA／洛瑞、球哥交易涉違規招募 沃神：聯盟已介入調查
涉嫌違規招募？根據《ESPN》資深記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，Kyle Lowry(洛瑞)先簽後換加盟熱火，以及「球哥」Lonzo Ball先簽後換加盟公牛，這2筆交易涉嫌違規，聯盟已著手進行調查。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-08 10:56:33
聯盟認為此筆交易有違規招募是因為，先簽後換比簽約一班自由球員複雜，但今年自由市場開啟沒多久就完成交易，恐有違規招募之嫌。Wojnarowski指出，聯盟已開始調查，並能調出通聯紀錄隨機審核。
聯盟2年前修改規定，對於違規招募祭出重罰，像是罰款1000萬美元、球隊高層停職、沒收選秀權、判定合約無效等，先前2019年，公鹿和國王進行交易，不過被交易的球員Bogdan Bogdanovic表示並不同意先籤後換，聯盟調查後，判定公鹿違規，，並取消1個次輪選秀權。
2位球星的交易情況為，Lowry先簽後換，以3年8500萬美元加盟熱火，熱火送出Goran Dragic、Precious Achiuwa給暴龍。Ball同樣是先簽後換，以4年8500萬美元加盟公牛，公牛送出Tomas Satoransky、Garrett Temple和1個次輪籤給鵜鶘。