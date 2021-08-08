輕颱盧碧朝日本快速遠離！中南部防豪大雨　周二降雨趨緩

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預計這樣水氣較多環境會持續到明日，明日中南部還是會有些局部大雨豪雨，苗栗以南及台東地區天氣不穩定，而北部東北部留意午後雷雨，尤其周一（9日）午後雷雨現象在各地山區及北部地區會較明顯，不排除也會有局部大雨發生可能。從目前到現在累積雨量，主要降雨仍集中在苗栗以南地區，尤其在南台灣山區雨勢還是比較明顯，屏東地區在目前累計雨量已超過200毫米了。
另從雷達回波圖也看出，雖然西南氣流逐漸減弱，但今日在西南風影響下，高屏外海還是有明顯強對流發展，嘉義以南山區對流發展也相當活躍，因此今日在中南部及苗栗以南天氣較不穩定，尤其中南部有大雨豪雨發生的可能。至於北部、宜蘭及花蓮地區今日相對多雲到晴，但劉宇其也提醒午後也會有局部雷陣雨，
台東地區受到西邊擴散過來的水氣影響，也會局部短暫陣雨雷雨現象，預計這樣的狀況會持續至周一，也不排除周一在中、南部地區有局部大雨豪雨的現象
不過，劉宇其表示在整個颱風及西南方水氣的東方位置，相對來說是比較乾燥晴朗無雲的區域，也就是太平洋高壓所在位置，周二會逐漸往西伸展一點點，所以在台灣水氣會再度減少，但在伸展過來的過程中，盛行風轉較偏南方，周二之後南部、東半部還是會有局部短暫雨，中部以北則恢復典型夏季天氣，中午前後高溫32、33度，午後可能有局部雷陣雨發生。
至於原來在太平洋上有3個颱風，劉宇其指出妮妲稍早已變為溫帶氣旋，另一個輕颱銀河則位在台灣東北方約2000公里，未來也是朝東北遠離台灣，由於距離台灣滿遠，對台灣也沒有影響。
對於未來一周天氣如何？劉宇其說將分兩階段，今、明天還是受強盛西南風影響，天氣上苗栗以南、東南部地區天氣不穩定，尤其中、南部降雨較明顯，仍不排除局部大雨豪雨發生可能，而北部、花蓮及宜蘭地區則恢復典型夏季天氣，中午前後多雲到晴，午後要留意午後雷雨發生，預期周一北部各地山區午後雷雨也較明顯，也是可能有局部大雨發生。
不過，到了周二後，水氣會逐漸減少，各地降雨會緩和，只是南部、東半部地區還是斷斷續續有短暫雨、雷雨發生可能，而中部、北部則恢復典型夏季典型天氣。