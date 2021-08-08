豪雨影響高鐵苗栗台中段　蔡英文下令：盡快恢復雙線通行

為關切此次熱帶性低氣壓及西南氣流所帶來的豪雨影響，並慰勉辛苦的防災工作同仁，總統蔡英文今（8）日上午前往中央災害應變中心視察，除瞭解目前災情及各相關單位應變情形，也做出裁示請各單位全力執行，並肯定所有工作同仁堅守崗位，執行各項防災工作。

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蔡英文抵達後，首先聽取由國家災害防救科技中心所做情資研判報告、經濟部水災應變綜整報告及農委會農林漁牧應變報告。

蔡英文致詞時表示，聽到各單位的簡報，可以注意到這次雖然不是典型的颱風，但這樣的熱帶性低氣壓外圍環流，再加上西南氣流，已經對各地帶來一定的災情。今天的雨勢規模雖會減緩，但她有幾點提醒。

蔡英文指出，第一，在交通運輸的部分，昨天高鐵苗栗至臺中路段，因為大雨造成邊坡土石滑動，影響通行，經過搶救，在今天清晨，高鐵已經恢復單線雙向通行，也請交通部持續努力，盡快恢復雙線通行，但要注意施工人員安全問題。

蔡英文也特別提醒，豪大雨及地震過後，山坡地仍不穩定，請交通部持續掌握臺鐵、高鐵、公路等沿線邊坡的安全監測，都要提早因應，必要時進行預警性封閉。如果有道路、橋梁不通，鐵路、海運延誤或停駛的訊息，也要利用各種管道提早讓民眾了解，並盡速恢復。

在農損的部分，蔡英文表示，這次豪大雨已經造成多個縣市農損嚴重，損失已超過1.8億。剛剛農委會也已經報告，明天就會公布雲林以南各縣市符合天然災害現金救助標準，後續的救助金發放也務必把握從優、從速、從簡原則。另外，也請農委會及經濟部掌握民生物資相關準備，同時防範蔬果價格波動，調配農產供銷，穩定民生物價。

蔡英文說，在防救災與穩定民生用水的部分，目前仍有零星低窪地區有積淹水的情況，請經濟部和地方政府水利單位保持密切連繫，全力支援災害搶救，加速機具調度跟抽排水工作。另外，很多水庫正進行調節性放流，請經濟部加強督導、落實預警，持續提醒下游民眾提高警覺。同時，因為降雨很多，水源濁度提高，請預先準備，努力維持民生供水正常穩定。

蔡英文也提到，除了淹水，也要特別注意土石流。在發布土石流警戒地區的撤離、收容和安置方面，都在進行當中，也請內政部及各縣市政府合作，收容場所務必依防疫指引，來安排民眾的收容安置。災後也提供民眾返家的協助。

蔡英文強調，面對氣候變遷的全球性影響，世界各國都已頻繁發生極端降雨淹水事件。這次的熱帶性低壓造成災害，也提醒我們必須持續正視問題。她要請行政院以跨部會的能量，從籌措資源、研擬方案到貫徹執行，都需要中央地方各級政府通力合作，才能面對新的全球性氣候挑戰。另外，我們這幾年來對治水的努力，在這次災害當中，對降低災害的成效，也要對外界做出適當說明。

最後，蔡英文表示，今天是父親節，她要特別感謝所有工作同仁，在這個時候堅守崗位，全力執行各項防災工作。不論是在指揮中心或是冒著雨勢在救災、搶通路段、抽水排水、搶修水電的同仁，都請一定要注意自身安全。非常感謝大家齊心努力，一起來確保民眾生命財產安全，守護家園。「謝謝大家，也祝大家父親節快樂」。

包括指揮官經濟部長王美花、內政部長徐國勇、衛福部長陳時中、原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod、教育部長潘文忠、環保署長張子敬、副指揮官內政部次長花敬群及農委會副主委陳添壽等也在座。