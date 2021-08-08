95無鉛跌回2字頭！中油明起汽油降0.4元、柴油漲0.2元
台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.4元、柴油價格調漲0.2元，調整後92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升26.0元。台灣中油強調，本周油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，柴油吸收0.3元。
記者顏真真/台北報導
2021-08-08 12:19:06
台灣中油說明，本周受中、美7月製造業景氣趨緩與擔憂疫情復熾等因素影響，導致國際油價下跌。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌2.05美元，新台幣兌美元匯率升值0.151美元，國內油價依公式計算跌幅為2.65%，汽油每公升應調降0.4元，調降後95無鉛汽油每公升29.8元未達啟動油價平穩措施門檻。
至於柴油因調降後的換算零售價高於前周公告參考零售價格，每公升應調漲0.5元，考量民生與產業，維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）的限制，由台灣中油吸收此部分調幅，柴油本周吸收0.3元，實際價格每公升調漲0.2元。
台灣中油表示本周因公式需調整的柴油0.3元由台灣中油吸收，累計2021年至7月底止，台灣中油共吸收51.82億元。