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虎林市場攤商驗5次後才確診　指揮中心研判2個可能感染源

▲針對台北市虎林市場攤商檢驗5次後才確診，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞研判兩個可能感染源，且已感染已段時間以上，但抗體陽性且Ct值高，目前對社區威脅應不大。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲針對台北市虎林市場攤商檢驗5次後才確診，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞研判兩個可能感染源，且已感染已段時間以上，但抗體陽性且Ct值高，目前對社區威脅應不大。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-08 15:20:33｜2021-08-08 15:22:34

針對台北市松山區虎林市場確診攤商案15874，上月經5次皆為陰性，直到8月6日才確診。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（8）日表示此確診者的接觸感染源可能來自新北的家禽市場，也可能是虎林專案相關一些來源，但因抗體陽性、Ct值偏高，研判已感染一段時間以上，應該是在6月底7月初感染過，病毒量傳染性應該是滿低，對虎林周遭威脅較低，目前對社區威脅應該不太高。

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羅一鈞指出，虎林市場這個確診攤商接觸感染源，除可能來自新北的家禽市場，也有可能是虎林專案相關的一些來源，不是非常確定有跟那一位接觸者接觸過，但他的Ct值32，IgM 、IgG抗體今日檢測都是陽性，研判應該感染了一段時間以上，先前可能是病毒量偏低，在檢測標準之下，所以沒有被驗出。

不過，羅一鈞強調，已針對確診者相關接者進行匡列，現在還沒有發現陽性個案，所以研判有可能是在6月底、7月初曾經感染過，到最近例行篩檢而被驗出來，屬於數周以上的感染情況，對社區威脅目前應該不太高。

由於目前個案還在在隔離治療中，相關社區及家庭觸者會依目前原則匡列及居家隔離，觀察看有沒有可能發病，但羅一鈞提到因確診者的抗體陽性、Ct值偏高，目前病毒量傳染性應該是滿低，對虎林周遭威脅是比較低，但前先感染期間是否有病毒散播出去，也不能排除可能，所以相關接觸者都會匡列及隔離。

▲中央流行疫情指揮中心公布確診數，8日僅新增4人。（圖／NOWnews製圖）
▲中央流行疫情指揮中心公布確診數，8日僅新增4人。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心8日公布確診數後，國內各縣市確診人數揭曉。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心8日公布確診數後，國內各縣市確診人數揭曉。（圖／NOWnews製圖）
 

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