虎林市場攤商驗5次後才確診 指揮中心研判2個可能感染源
針對台北市松山區虎林市場確診攤商案15874，上月經5次皆為陰性，直到8月6日才確診。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（8）日表示此確診者的接觸感染源可能來自新北的家禽市場，也可能是虎林專案相關一些來源，但因抗體陽性、Ct值偏高，研判已感染一段時間以上，應該是在6月底7月初感染過，病毒量傳染性應該是滿低，對虎林周遭威脅較低，目前對社區威脅應該不太高。
記者顏真真/台北報導
2021-08-08 15:20:33｜2021-08-08 15:22:34
羅一鈞指出，虎林市場這個確診攤商接觸感染源，除可能來自新北的家禽市場，也有可能是虎林專案相關的一些來源，不是非常確定有跟那一位接觸者接觸過，但他的Ct值32，IgM 、IgG抗體今日檢測都是陽性，研判應該感染了一段時間以上，先前可能是病毒量偏低，在檢測標準之下，所以沒有被驗出。
不過，羅一鈞強調，已針對確診者相關接者進行匡列，現在還沒有發現陽性個案，所以研判有可能是在6月底、7月初曾經感染過，到最近例行篩檢而被驗出來，屬於數周以上的感染情況，對社區威脅目前應該不太高。
由於目前個案還在在隔離治療中，相關社區及家庭觸者會依目前原則匡列及居家隔離，觀察看有沒有可能發病，但羅一鈞提到因確診者的抗體陽性、Ct值偏高，目前病毒量傳染性應該是滿低，對虎林周遭威脅是比較低，但前先感染期間是否有病毒散播出去，也不能排除可能，所以相關接觸者都會匡列及隔離。
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