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9.96萬劑莫德納抵台後如何分配？陳時中：量少還沒定案

▲政府自購10萬劑莫德納新冠肺炎疫苗將於今（8）日下午抵台，中央流行疫苗指揮中心指揮官陳時中說明最新情況。（示意圖／資料照，高雄市政府提供）
▲政府自購10萬劑莫德納新冠肺炎疫苗將於今（8）日下午抵台，中央流行疫苗指揮中心指揮官陳時中說明最新情況。（示意圖／資料照，高雄市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-08 14:45:54

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(8)日表示，第五批採購Moderna疫苗9.96萬劑，已於台北時間8月8日凌晨自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。至於這批疫苗的施打對象？陳時中說因為疫苗很少，要看怎樣分配最適當、最能發揮效果，目前還沒有定案。

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陳時中說明我國與美國Moderna公司採購的疫苗，目前共有124.96萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41萬劑、第四批7月15日35萬劑及本批9.96萬劑。今日抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心在今年2月8日及7月21日與美國Moderna公司簽署COVID-19疫苗供應合約，其中605萬劑於今年供應。該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存至少6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

不過，由於有390萬人登記願意接種莫德納疫苗，外界也關注這次到貨的近10萬劑莫德納疫苗的施打對象，陳時中說劑量不多，會馬上研究怎麼做是最適當分配、會比較好，要看那裡可以發揮效果，目前還需要討論，還沒有定案。

對於會不會提撥一部分莫德納疫苗給想AZ混打的人？陳時中說，現在AZ開放混打就先撥3.3萬劑給第一線在專責醫院、檢疫及採檢點的相關第一線會接病毒及病人的醫護施打，目前沒開放其他類別對象混打，因為後續疫苗量沒法充份掌握。

▲指揮中心8日公布確診數後，國內各縣市確診人數揭曉。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心8日公布確診數後，國內各縣市確診人數揭曉。（圖／NOWnews製圖）
 

▲中央流行疫情指揮中心公布確診數，8日僅新增4人。（圖／NOWnews製圖）
▲中央流行疫情指揮中心公布確診數，8日僅新增4人。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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