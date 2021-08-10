疫苗廠打特權疫苗？陳時中：高端、聯亞僅4人打國際疫苗
國民黨立委林奕華指稱食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，放在第二類特權疫苗施打名單中，形同黑箱特權疫苗。對此。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示疫苗生產相關的有4家廠商、倉儲物流有3家廠商，總共打2614人，高端、聯亞兩家國產疫苗廠雖有造冊，但總共才打了4個人。
記者顏真真/台北報導
2021-08-10 16:23:07｜2021-08-10 16:57:35
陳時中進一步說明，第二類接種對象中包括疫苗生產和相關冷鏈相關人員，由疾管署就這些冷鏈、物流人員等疫苗生產需要，請他們就整體生產必要性、物流必要性造冊，這裡面都是相關疫苗生產的廠商，總共有4家廠商，倉儲物流則有3家廠商，總共打了2614人。
至於大家關心的國產疫苗廠高端及聯亞這部分，陳時中說，兩家廠商都非常堅決要打自己的疫苗，雖然有請他們造冊，但總共才打了4個人。
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