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疫苗廠打特權疫苗？陳時中：高端、聯亞僅4人打國際疫苗

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示，高端及聯亞兩家國產疫苗廠都非常堅決要打自己的疫苗，即便有請他們造冊，但總共僅4人打了國際疫苗。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltrial）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示，高端及聯亞兩家國產疫苗廠都非常堅決要打自己的疫苗，即便有請他們造冊，但總共僅4人打了國際疫苗。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltrial）

記者顏真真/台北報導

2021-08-10 16:23:07｜2021-08-10 16:57:35

國民黨立委林奕華指稱食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，放在第二類特權疫苗施打名單中，形同黑箱特權疫苗。對此。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日表示疫苗生產相關的有4家廠商、倉儲物流有3家廠商，總共打2614人，高端、聯亞兩家國產疫苗廠雖有造冊，但總共才打了4個人。

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陳時中進一步說明，第二類接種對象中包括疫苗生產和相關冷鏈相關人員，由疾管署就這些冷鏈、物流人員等疫苗生產需要，請他們就整體生產必要性、物流必要性造冊，這裡面都是相關疫苗生產的廠商，總共有4家廠商，倉儲物流則有3家廠商，總共打了2614人。

至於大家關心的國產疫苗廠高端及聯亞這部分，陳時中說，兩家廠商都非常堅決要打自己的疫苗，雖然有請他們造冊，但總共才打了4個人。

▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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