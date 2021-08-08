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快訊／新增4例本土確診！另有3例死亡案例

▲中央流行疫情指揮中心公布國內最新新冠肺炎確診人數。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲中央流行疫情指揮中心公布國內最新新冠肺炎確診人數。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2021-08-08 14:06:05｜2021-08-08 14:59:03

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增7例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為4例本土及3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日均為今(2021)年8月6日。個案分布為臺北市2例、新北市及桃園市各1例；其中3例為已知感染源、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介5月24日至6月28日，確診日介於5月28日至6月30日，死亡日介於7月31日至8月1日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月6日累計公布14,566位確診個案中，已有13,066人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7%。

指揮中心說明今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自馬來西亞(案15884)、土耳其(案15886)及美國(案15887)入境，入境日均為8月6日，且皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,208,224例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,191,057例排除)，其中15,782例確診，分別為1,290例境外移入，14,439本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計809例COVID-19死亡病例，其中801例本土，個案居住縣市分布為新北市398例、臺北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心8日公布確診數後，國內各縣市確診人數揭曉。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心8日公布確診數後，國內各縣市確診人數揭曉。（圖／NOWnews製圖）
 

▲中央流行疫情指揮中心公布確診數，8日僅新增4人。（圖／NOWnews製圖）
▲中央流行疫情指揮中心公布確診數，8日僅新增4人。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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