日藝人談戀愛玩「養成遊戲」 40歲大叔送紅包彌補顏值
日籍藝人早川小百合來台發展將近3年，甜美笑容、姣好身材和活潑個性深受觀眾喜愛，近日在節目《同學來了》談起「美女與野獸配」的話題，讓她深有感觸，早川小百合透露過去曾和40多歲的大叔交往，對方卻因為擔心外貌配不上她，而提出每個月用紅包來彌補的想法，引來現場來賓一陣吃驚。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-09 09:00:00
梁赫群聽到後搞笑搭腔：「我都沒遇過這種事，只有在路上撿紅包，旁邊馬上出現撐黑傘的人，喊我姊夫的故事。」小百合笑稱和顏值不高的人交往，像在玩「養成遊戲」，需要與對方慢慢培養感情，舉例自己曾因生理期不舒服，所以想取消與另一半的約會，對方不但體諒，還主動關心她的身體狀況。
而作風大膽的薔薔對於感情也有自己的一套觀點，喜歡帥哥的她過去曾和一個外表普通的男生相處，因為被對方身上的特點所吸引，所以就把他當作玩伴，沒想到對方竟認為2人的關係能進一步，甚至還想「嫁給她」，讓薔薔受不了直呼：「沒顏值、沒才能還想進家門？搞清楚你的身分！」笑說為了和對方斷開，還經過不少波折：「那男生就像是抓住浮木著急上岸！」薔薔也以自身經驗分享：「過去和帥哥約會都會被服侍得很好，和醜男約會不但要我去載他，還要我付錢，完全可以驗證醜人多作怪的道理！」