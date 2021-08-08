明霸克露橋斷部落成孤島　高市府火速申請直升機馳援

因連日豪大雨影響，玉穗溪水暴漲，高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」在昨（7）日下午1點許為暴漲的溪水沖斷，造成桃源區三部落成孤島，高雄市政府消防局立即協調內政部空中勤務總隊，並於今（8）日一早派遣直升機，載送台電工程人員及民生物資前往搶修及補給，確保市民正常生活運作無虞。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-08 12:18:10｜2021-08-08 14:03:09
近日受颱風外圍環流帶來強勁西南氣流及豪大雨影響，高雄市已於6日21時豪雨災害應變中心提升二級開設，並執行強制撤離（含預防性撤離）計2,160人，高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」為通往復興、拉芙蘭、梅山三個部落的主要通道，因玉穗溪水暴漲，橋梁不堪強烈水勢衝擊力道被沖斷。
此橋一斷讓三個部落頓時成孤島且電力中斷，桃源區公所表示，目前復興部落有185人、拉芙蘭部落有143人、梅山部落有173人，3處部落共有501人受困，所幸在市府及區公所全力整備應變下並無人傷亡，里民全數均已由區公所協助避難到安全住所，且居民糧食充足尚有2至3週庫存量。
高雄市副市長林欽榮特於昨日災害應變中心工作會議中，指示消防局向內政部空中勤務總隊申請支援，經消防局火速協調各相關單位，並彙整桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里之物資需求，隨即由社會局完成物資調度集結，趁今日清晨雨勢趨緩，天候狀況允許，直升機於上午10點53分自小港機場起飛，於11點28分平安降落桃源區樟山國小復興分校，機上載送台電鳳山區處4名工程人員至山區搶修電力基礎設施，同時投放300公斤民生物資及藥品補充缺口，現場有復興里江維明里長、義消、里民等人在現場協助搬運物資，確保市民正常生活運作無虞。