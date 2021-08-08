怕Delta病毒！美國爆追加接種亂象　近千人已施打第3劑

隨著Delta變種病毒肆虐，美國新冠肺炎（COVID-19）疫情再度擴散，近日更有重回去年冬天疫情加劇的確診數、每日新增10萬確診的趨勢。根據消息指出，美國食品藥品管理局（FDA）有意要在9 月初擬出施打第三劑疫苗的計畫，為民眾施打加強針，防止疫情擴散。不過FDA目前尚未批准讓民眾追加疫苗，卻有地方已經爆出追加接種之亂，超過900人已經完成第三劑接種。





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根據《美聯社》報導，透過調查美國疾病暨預防中心（CDC）的數據庫，發現已經有超國900人接種第三劑疫苗。由於CDC這項數據庫是「自願」通報，因此難以看出究竟有多少美國民眾已經進行接種第三劑疫苗，也不清楚這些民眾是否自己主動要求接種。





報導指出，民眾利用疫苗過剩以及政府對接種者鬆散的追蹤，來試圖追打疫苗。免疫管理人員協會（AIM）執行長漢南（Claire Hannan）表示，「我認為沒有人真正進行追蹤，來了解多少人試圖打第三劑疫苗。」





患有氣喘以及肝臟疾病的緬因州化學工程系研究生韋爾奇（Gina Welch ）表示，他一直密切關注有關於新冠肺炎的科學研究，也注意到有幾位病毒學家和流行病學家主張加強針（第三劑）。在Delta變種病毒擴散時，韋爾奇走進診所，告訴他們她沒打過疫苗，成功闖關接種第三劑疫苗。韋爾奇表示，「我要遵循這些專家的建議，保護自己，我不會等6個月到一年，等到他們（美國FDA）建議接種第三劑。」





不僅是韋爾奇，闖關接種第三劑疫苗花招百出，CDC數據庫的一項紀錄顯示，一名52歲男子聲稱自己從未接種疫苗，並且用護照而非駕照當作身分證名，最終成功接種。但當藥局後續聯繫保險業者時，才發現男子已經在3月時完成兩劑疫苗接種。在科羅拉多州還有民眾使用假名接種第三劑疫苗。





也有案例顯示，對於完成接種者的追蹤過於鬆散，一名67歲密蘇里州醫院員工，在5月接種了3劑疫苗，他表示自己只是到藥局提供相關資料，一直到接種完，藥劑師才在系統中發現他已經打過疫苗。





目前以色列已經開始為老年人提供加強針，其他國家包含德國、俄羅斯和英國在內也批准為部分族群提供加強針。但世界衛生組織近日呼籲富國停止注射加強針，以確保接種率低的國家也能有疫苗可以接種。





先前美國輝瑞藥廠（Pfizer）向美國FDA申請批准追加接種疫苗，不過除了讓免疫功能低下的民眾追加接種以外，美國政府指出，目前尚未看到讓大眾追加接種的必要性，因此尚未批准輝瑞的申請。不過在Delta變種病毒擴散之際，美國6月底平均每日新增1萬1000例，但如今這一數字增加到10萬7143例。《華爾街日報》引述知情人士報導，美國FDA預期 9 月初擬出施打第三劑疫苗的計畫，包括何時啟動、適用哪些族群。





儘管美國境內尚未批准追加接種，舊金山的公共衛生官員3日表示，將會為接種嬌生疫苗（Johnson & Johnson）單劑疫苗的人，提供額外的輝瑞疫苗或莫德納疫苗，舊金山官員指出，這是補充劑（supplement），而非加強針。



