103萬人願打高端！第五輪加開莫德納4.68萬人完成預約
中央流行疫情指中心擴大第5輪莫德納（Moderna）公費疫苗預約對象，7日下午4時開放第九類中53、54歲預約接種，根據指揮中心公布最新統計，截至今（8）日下午5時，5萬6493人符合預約資格，預約人數已達4萬6845人，占符合預約資格人數82.92%。另在意願登記部分，願打高端疫苗者也增至103萬7259人。
記者顏真真/台北報導
2021-08-08 19:45:24
指揮中心昨日才宣布第5輪新冠肺炎疫苗預約對象加開對象，凡7月19日12時前登記Moderna疫苗、53至54歲的第9類對象，可預約接種莫德納疫苗，加開時間7日下午4時至9日中午12時，而開放預約1天以來，截至今日下午5時，符合預約資格有5萬6493人，預約人數4萬6845人，占符合預約資格人數82.92%。
在意願登記部分，從8月5日下午2時開放意願登記，至今日下午5時止，全國意願登記完成總人數1326萬2773人，其中僅勾選AZ疫苗有102萬7378人，占7.75%；只願意打Moderna則有397萬2930人，占比29.96%；只要打高端則只有18萬0004人，僅占比1.36%。
至於勾選兩個以上疫苗種類者，願意打AZ、Moderna有722萬4844人，占比54.47%；選擇AZ、Moderna、高端則有69萬8244人，占比5.26%；要打AZ、高端則有3萬5885人，占比0.27%；願打Moderna、高端則有12萬3126人，占比0.93%。若將意願登記中只勾選高端疫苗人數及多重選擇有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計103萬7259人。
至於打第1、2劑登記狀況，意願登記打第1劑有684萬7133人，意願登記打第2劑630萬4117人，其中已打2劑11萬1523人。
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