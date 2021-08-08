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《頭七》Selina鬼月進老宅找真相　自爆見到阿嬤才安心

▲Selina鬼月進老宅找真相，自爆見到阿嬤才安心。（圖／皮諾丘電影提供）
▲Selina鬼月進老宅找真相，自爆見到阿嬤才安心。（圖／皮諾丘電影提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-08 12:46:40｜2021-08-08 12:48:00

繼大賣鬼片《女鬼橋》後，皮諾丘電影2021年再次籌拍同樣以台灣傳統習俗為題材的《頭七》，今（8）日鬼門開宣布正式拍攝。《頭七》由任家萱Selina挑大梁飾演女主角，而高宇蓁則是演出Selina在片中，久違多年終於重逢的姊姊，主場景是在一間年代久遠的老宅，Selina坦言一走進去就立刻感覺「毛毛的」，嘗試打聽民宅的過往歷史後，才看到其實屋內還住了一位阿嬤，確認屋主依然有使用這間房屋，才稍微感到心安。

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▲高宇蓁在片中演出Selina久違多年終於重逢的姊姊。（圖／皮諾丘電影提供）
▲高宇蓁在片中演出Selina久違多年終於重逢的姊姊。（圖／皮諾丘電影提供）
Selina與高宇蓁防疫期間在家努力為角色做功課，Selina還特地上「害怕課」，她將自己眼睛矇起來，去感覺恐懼及害怕，尤其拍攝時間大多在深夜，收工時都已經是夜半時分，陰風陣陣的感覺實在讓人驚恐。此外，Selina也選擇透過熬夜方式去深入角色，「有一次還熬到快中午才睡，就是為了去感受非常累又很想睡，但又要工作的疲憊感。」

但真正令Selina恐懼的，莫過於因疫情影響延後拍攝日程，得在鬼月拍鬼片，更撞上鬼門開，她坦言自己非常膽小，所以已經先做好心理建設，「就是保持一顆尊重的心，沒有任何輕看、污衊或是開玩笑的心」，Selina家人好友也替她緊張不已，全都送上平安符、各種保平安的小物，讓她直呼感謝，也全都乖乖帶在身邊，絲毫不敢輕視傳統民間傳說。

▲Selina不敢輕視傳統民間傳說。（圖／皮諾丘電影提供）
▲Selina不敢輕視傳統民間傳說。（圖／皮諾丘電影提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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