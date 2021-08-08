史上最燒錢！東京奧運誰最賺？外媒：最大贏家只有它

2020東京奧運即將於今日（8日）落幕，本屆奧運可說是一波三折，因碰上疫情影響延期一年，又不開放海內外觀眾入場觀賽，廣告收益完全無法與歷屆相比，《美聯社》報導分析，在這樣的情況之下，最大贏家可能會是國際奧委會。





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根據《美國之音》報導，東京奧運原定去年7月舉行，但因為疫情不得不延後一年。一延後就造成了不小的損失。主辦方表示，延後一年給東京主辦方增加開止28億美元（約台幣778億元），因為不開放觀眾而造成門票損失約8億美元（約台幣222億元）。





到了奧運開幕的日子，日本又遭遇疫情反撲，導致奧運不得不在感染病毒的高風險中進行，這又出現了奧運會歷史上的罕見奇觀，隆重的開幕式現場空無一人，比賽期間，各運動場館觀眾寥寥無幾，這一變故也讓日本贊助商大失所望，投入的33億美元（約台幣917億元）贊助金基本上打水漂，沒有帶來任何廣告效益。





《美聯社》分析指出，東京奧運的最大贏家應該是總部設在瑞士的國際奧委會。即使沒有觀眾、沒有粉絲，國奧委會仍可以透過出售轉播權穩穩獲得30億至40億美元（約台幣834億元至1112億元）的收入。國奧會基本上是一個體育和娛樂機構，其中75%的收入來自轉播權，18%來自贊助商。





英國牛津大學推估，本屆東京奧運總共花費154億美元（約台幣4281億元），被稱為是史上最貴的奧運。專家指出日本各方為舉辦奧運所承擔的實際費用遠不止154億美元，日本官方審計顯示，東京奧運的實際開支可能至少是這個數字的兩倍。





不少人認為，各國爭相舉辦奧運是為了利用奧運刺激地方經濟。但德國經濟學家沃夫岡·曼寧（Wolfgang Maennig）認為，奧運對促進經濟的作用很小，舉辦奧運有點像朋友舉辦大型聚會，目的不是為了賺錢，而是讓來賓高興，記住自己。《美聯社》引用曼寧所言，指出30年研究顯示，「奧運對一個國家的收入、就業、稅收、旅遊等沒有產生任何重大的積極影響。」奧運效益只是體現在東道主利用主場優勢贏得更多獎牌，修建起一批新的體育設施，並且提高國際知名度。



