海地前總統摩依士遇刺滿一個月　兒：還在等真相

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但對摩依士的兒子喬弗萊因（Joverlein Moise）來說，官方的聲明全都很可疑。
路透社報導，他今天晚間在社群媒體上寫道：「他們說的並非實情，但我們在等待真相。」
警方與司法部官員指控，7月7日凌晨1時左右，逾20名哥倫比亞傭兵闖入摩依士通常戒備森嚴的山腰宅邸。
這群自哥國軍隊退役的傭兵在宅邸內顯然未遇太多抵抗，摩依士身邊菁英侍衛暗藏內鬼的指控便開始甚囂塵上。目前侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）和官邸安全主管席維爾（Jean Laguel Civil）已遭拘押。
5名遭警方通緝的哥倫比亞公民依然在逃；至於刺殺行動的幕後主使和金主到底是誰，卻始終找不到確切證據。
海地警探在與美國聯邦調查局（FBI）幹員合作下，逮捕了在佛州行醫、63歲的薩農（ChristianEmmanuel Sanon），指控他協助密謀殺人。
過去鮮少人聽過薩農這號人物，但海地警方表示，薩農欲奪權當總統，因此雇用一群哥國傭兵，且行刺當晚至少有2名海地裔美國公民出手協助。
在刺殺過程中，前第一夫人瑪婷（Martine Moise）手臂中彈受傷，隨即送往佛州邁阿密救治。她7月17日返回海地，並於當月23日出席丈夫的喪禮。
她當時向前來哀悼的人士表示，這個飽受危機困擾的國家必須擘劃出一條非暴力的前進之路。
她說：「我們不要報復或暴力，讓我們為正義吶喊！」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100808