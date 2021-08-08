男星小弟弟34公分！蟬聯22年世界最巨根 睡遍影后和女優
美國男星喬納費肯（Jonah Falcon）擁有一根13.5英寸（約34公分）的「大鵰」，從1999年起蟬聯22年「史上最巨根」的寶座。然而這個天賦異稟的長處，讓他的好萊塢事業不斷碰壁，導演只要上網查詢他的名字，隨便一搜都是關於「大鵰」，試鏡時他通常爭取不到主要角色，倒是很多名人搶著和他發生關係，當中也有奧斯卡得主和AV明星，不過口風很緊的喬納費肯，至今未洩漏任何砲友名單。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-08 14:38:31｜2021-08-08 14:38:46
根據外媒報導，喬納費肯1999年在HBO人體紀錄片《私密偵探：暴露的男人》，公開自己過人的小弟弟後聲名大噪，他的包皮長度足以包住1個門把，18歲之前他彎腰就能幫自己DIY，勃起時粗度超過手腕，不過因為尺寸過大，喬納費肯常常遇到令人尷尬的時刻，有一次搭飛機，海關透過X光懷疑他的褲襠藏有凶器，喬納費肯當場被搜身，鬧出烏龍一場。 喬納費肯曾參演《黑道家族》、《慾望城市》等影集，不過對他最有興趣的是A片片商，不少成人影片業者捧著錢誘他下海，都被喬納費肯拒絕，他表示自己被眾人圍觀時硬不起來。現年51歲的喬納費肯光是節目和紀錄片的邀約，就讓他賺了不少錢，他也常常受邀到英國、德國等地巡迴演講，傳授房事祕辛，喬納費肯曾發下豪語，死後要捐出「小弟弟」給冰島博物館，作為學術研究。