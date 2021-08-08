西南氣流遠離降雨趨緩　水利局動員搶修搶險

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同時，因土石流紅色警戒尚未解除，水利局也要求美濃、甲仙、六龜、杉林、茂林、桃源及那瑪夏等7區區公所維持二級開設，其餘區公所授權區級指揮官開設事宜，後續工作請相關權責單位持續辦理。
高雄今天降雨主要集中在山區及靠山地區，統計8月5日0時至8月8日9時止，氣象局於8月7日上午4時20分針對高市發佈超大豪雨警特報，總累計降雨量發生在六龜區達1301.5毫米，最大時雨量發生在茂林區為110毫米，這波超大豪雨是繼2009年莫拉克颱風以來，高雄遭逢最大降雨事件，有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒。
水利局表示，近日因連日豪雨影響，計有大寮區鳳林二路林園排水、鳳山區中崙國中後鳳山溪及大社區牛食坑排水中圳橋下游等水利設施災損，水利局已在第一時間全面封路，針對周遭區域進行相關安全管制措施。
水利局也指出，超大豪雨期間，全市43座抽水站總抽水量達446萬噸，抽水時間都在14小時以上；在洪峰期間本市15座滯洪池在滯洪量約265萬噸。後續隨著西南氣流逐漸減弱及盧碧颱風遠離，預估午後雨勢將逐漸趨緩，到晚上將更為緩和，高市15座滯洪池陸續進行排空待命，另針對抽水機派員檢查油料及相關機械設備，確保正常運作。