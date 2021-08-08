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盧碧過境挾豪雨　中投高屏發布土石流紅色警戒

▲農委會水保局發布土石流警戒，提醒山區民眾要多加注意、提前避難。（圖／農委會水保局提供）
▲農委會水保局發布土石流警戒，提醒山區民眾要多加注意、提前避難。（圖／農委會水保局提供）

記者張志康/綜合報導

2021-08-08 15:34:09

受西南氣流、盧碧颱風及外圍環流影響，全台連日下起豪大雨，雖然盧碧颱風減弱並遠離，但後續仍有大雨及豪大雨機會。農委會水保局今（8）日發布土石流警戒，包括358條紅色警戒、黃色警戒123條，另有大規模崩塌紅色警戒4處，黃色警戒1處，提醒山區民眾特別留意。

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根據水保局發布的土石流警戒，位於台中市的包括了臺中市和平區達觀里、自由里、南勢里、天輪里、博愛里，太平區頭汴里。位於南投縣的則包括了南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、發祥村，埔里鎮蜈蚣里，魚池鄉五城村， 國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，中寮鄉和興村， 竹山鎮瑞竹里，鹿谷鄉內湖村，水里鄉新興村，信義鄉羅娜村、神木村、同富村、望美村、自強村。

另外，位於台南市的則有南化區關山里、玉山里，屏東縣的霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，泰武鄉萬安村、佳平村、平和村、泰武村，萬巒鄉新置村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村。

至於高雄市，則有那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里、和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、集來里，美濃區中圳里、福安里、獅山里、廣林里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里。

還有雲林縣所屬的古坑鄉華山村、桂林村、草嶺村。與嘉義縣所屬的梅山鄉龍眼村、瑞里村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村，中埔鄉東興村、中崙村等。依水保局統計，共有7 縣(市)31 鄉(鎮 市區)118 村(里)。

水保局也針對台中市和平區達觀里，南投縣國姓鄉南港村，高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村等發布大規模崩塌紅色警戒。嘉義縣竹崎鄉塘興村則是發布了大規模崩塌黃色警戒。

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