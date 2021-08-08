未與確診者共處　韓國大學生「僅接觸殘留病毒」仍染疫

韓國受到傳染力極強的Delta變種病毒肆虐，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，8日通報新增確診1729例，打破週末單日新增紀錄新高。近日還傳出，有兩名大學生沒有和確診者直接接觸，僅透過殘留在咖啡廳桌椅上的病毒，就感染新冠肺炎，也再次證明了Delta變種病毒的強大傳染力。





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Delta變種病毒肆虐影響，韓國近期疫情持續延燒。根據韓國《MBC》報導，有兩名20多歲大學生出現咳嗽、肌肉疼痛等症狀，3日前往全羅南道木浦市診所篩檢後確診感染。韓國當局展開疫調後，發現這兩名大學生未跨區移動，但是曾去過一間有確診者足跡的咖啡廳，儘管這兩名大學生與確診者停留時間不同，卻仍然感染新冠肺炎。





木浦市衛生官員指出，確診者當天下午5點6分離開咖啡廳，兩名大學生則是在4分後，下午5點10分抵達咖啡廳，並停留20分鐘等待正在打工的朋友。根據了解，這兩名大學生沒有與確診者同時待在同一個空間，進入咖啡廳後全程配戴口罩，也沒有飲食，僅共用桌椅就遭到感染。





韓國衛生當局認為，兩人是感染傳染力極強的Delta變種病毒。全羅南道保健福祉局長姜英九指出「多數的感染病例通常在與確診者處於同一空間時發生，但如果沒有與確診者共處一室，那病毒仍有可能會透過環境或其他接觸傳染。」





根據《韓聯社》報導，截至當日0時為止，韓國新增確診病例1729例，累計確診21萬0956例。雖然單日新增病例較前一天減少94例，但已經連續33天日增超過千例，並且打破週末單日新增確診新高。其中首都圈佔967 例，非首都圈703例，是非首都圈確診病例首次突破700例。





目前首都圈實施最高防疫響應級別的第四集措施已有四週，非首都圈也已經十時兩週第三集措施，但韓國政府認為未出現明顯效果，決定將延長措施兩週至本月22日。









