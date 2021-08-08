東奧閉幕正值父親節 台中國手齊聲謝父愛

東京奧運今(8)日閉幕，同時也是父親節，台中共有7名體育健兒代表國家征戰奧運載譽歸國，今同聲感謝父愛，祝福父親節快樂，運動局長李昱叡表示，各位選手在爸爸媽媽關心呵護下，都是心中的寶貝，市府盧秀燕日前也到訪每位選手家庭向家人致意，感謝父母不辭辛勞栽培，選手們收到家人親友的關心與支持，內心也充滿感動，紛紛藉由父親佳節感性表達對家人的感謝。

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運動局指出，代表台灣參加東京奧運相當不容易，都屬於世界一流的選手，栽培一位選手除教練、學校、政府的支持，家庭也很重要，是選手最大的助力，市府也特別在父親節表示感謝，期盼鼓勵優秀選手，持續為國家、為台中爭光。

台中7位體育健兒今同聲感謝父愛，台灣唯一參加自由車項目，二度叩關奧運的馮俊凱說「謝謝家人永遠的支持。」繼楊傳廣、紀政後，三度叩關奧運田徑的陳傑說，雖然跟父親平時比較少感性的對話，但父親一直都很支持並鼓勵他，家人一直是最重要支持力量，謝謝您。

台灣首位參加奧運輕艇女將張筑涵感謝爸爸一路以來的支持，讓她有強大的後盾。首度參加奧運游泳賽的健將王星皓非常感謝爸爸，沒有他就沒有現在的成績，也很開心能夠一起參加這次的奧運，父親節快樂。

勇奪我國柔道史上第一面奧運銀牌楊勇緯說，父親撐起家裡的重擔，支持著他往夢想前進，父親是他心裡最依賴的支柱，父親節快樂。台灣唯一挑戰奧運舉重無限量級的謝昀庭感謝爸爸一路以來的支持與陪伴，在他低潮期陪伴度過難關。

首度參加奧運勇奪柔道第七名的林真豪說，非常謝謝父母一路走來的支持，做最堅強的後盾，讓他勇敢追逐夢想，謝謝弟弟在這些辛苦的日子裡，陪在左右渡過一個又一個的難關，謝謝你們的支持，才有今天的成就。