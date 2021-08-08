豪雨造成屏東農損　潘孟安籲「從速從寬從簡」助農民

「盧碧」颱風為全台各地帶來豪雨及強風，屏東縣多處積淹水，屏東縣長潘孟安8日一早至各地巡視災情，連日大雨造成山區土石鬆動，相關單位搶通重要交通路段、恢復民生用電，並隨時留意當地居民生命安全；針對農損部分，第一時間通知各鄉鎮公所進行現況調查及依規定辦理災害速報，務求在最短時間讓農民得到政府協助，減輕負擔。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-08 17:56:36
潘孟安一早進入三地門新大橋視察，特別針對大橋伸縮縫有多處明顯開出5公分以上裂縫，關切橋樑安全。公路工程人員解釋橋樑底部都有伸縮銅片，但因銅片鏽蝕，且因近日山洪急沖下，伸縮縫有較開之勢。
7日的強降雨直接導致隘寮溪水位逼近橋樑面，公路單位先預警性封橋，經過漏夜觀察檢視，至今天上午再次確認橋樑結構安全並於9時重新開放，而橋面伸縮縫裂張處，將於近日發包工程改善。
連日豪雨造成幾處路段阻斷，土石甚至壓毀電線桿導致停電，經過加派人力和重機具連夜搶修，今天上午當地民生水電皆已恢復，並持續開挖搶通道路。此外，豪大雨不斷也造成溪水暴漲，強力衝擊下造成多處排水、堤防等設施損壞，縣府水利單位已全面檢視補強。
針對縣內農損部分，潘孟安今天在勘察部分地區農損現況時表示，災情傳出之第一時間點，即通知各鄉鎮公所進行現況調查及依規定辦理災害速報，也呼籲，所有農漁畜牧相關產業的農友們，盡速檢附相關資料通報各鄉鎮公所。
屏東縣政府團隊也會盡最大努力協助，向行政院爭取農業天然災害救助，讓農民一整年辛勤的耕作損失降到最低，恢復正常生產工作，減少農民損失。