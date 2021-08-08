一人染一城！揚州本土破300例　江蘇省長：處集中爆發期

中國新一波新冠肺炎（COVID-19）本土疫情爆發，其中以江蘇省揚州最為嚴重。根據江蘇省衛健委通報，自7月28日至今，揚州市累計報告本土病例已經突破300例，達到308例。江蘇省長日前坦言，揚州疫情正處於集中爆發期，防控形勢十分嚴峻複雜。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合陸媒報導，一名64歲的南京毛姓老婦人，擅自離開已採取封管措施的居住地，並前往揚州，住在70歲的姊姊家中，並出入多間牌室打麻將，因咳嗽發燒前往醫院就診後確診。隨後，當地3000多人全部封控管理，每日確診人數也不斷增加。





疫情在揚州市區擴散蔓延，一發不可收拾，根據江蘇省衛健委8日早上通報，7日0時至24時，江蘇新增本土確診病例38例，其中南京市報告2例，揚州市報告36例，揚州市案例為最多。自7月28日至今，揚州市累計報告本土病例已經突破300例，達到308例。





《揚州日報》報導，江蘇省長吳政隆7日在揚州檢查指導防疫工作時強調，疫情防控是當前工作的重中之重、頭等大事，表示「揚州疫情正處於集中爆發期，防控形勢十分嚴峻複雜。」指出，要第一時間逢陽必報、逢陽即查，尤其針對混管陽性的必須第一時間人數查清、人頭查清、位置查清，落實好管控措施，絕不能貽誤戰機。





吳政隆8月1日赴揚州時曾指出，揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻。





根據《澎湃新聞》報導，8月7日，江蘇省委副書記張敬華也在揚州市主城區部分核酸檢測點檢查工作，並主持召開揚州市部分縣（市、區）疫情防控視訊調度會。





此外，揚州市委書記張寶娟7日下午召開市委常委會會議，深刻反思揚州市疫情防控工作的問題和弱點，就下一階段疫情防控工作進行部署。會議要求，要牢牢守住社區、主城區和揚州市域三個防控圈層，把防控圈扎得更緊更密，堅決遏制疫情擴散勢頭，堅決防止疫情向外蔓延。





由於揚州這波本土疫情起於當地牌室群聚，因為初期感染多為中老年人，近日當地棋牌室多被勒令關閉消毒。









