中職／史上最大約4.5年6120萬　富邦簽下江少慶

富邦悍將今為選秀狀元江少慶舉辦加盟儀式，並公布雙方以4.5年合約總值6,120萬元的條件完成簽約，創下中職史上最高金額的合約紀錄！今日球團在新莊棒球場主場，由領隊蔡承儒親自為江少慶披上悍將71號戰袍，正式歡迎江少慶入隊，也期待他在下半季賽事能有亮眼表現，與悍將們一起全力拼戰力爭佳績。





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狀元郎的父母也特地遠從花蓮北上參與加盟儀式，江爸爸、媽媽當場為兒子送上祝福，在未來的中職生涯也會繼續做為江少慶強大的後盾，而今日恰巧適逢父親節，球團精心安排江爸爸擔任開球嘉賓，首次站上悍將主場的投手丘與江少慶一起完成開球，不僅為內斂的父子擋留下難得的溫馨畫面，江爸爸更期許江少慶未來每一次站上投手丘都能全力以赴。





江少慶旅美9年在小聯盟累積出賽124場、663.2局、投出466次奪三振，寫下42勝紀錄，今年選擇返台投入中華職棒延續個人職棒生涯，富邦悍將在季中選秀也以第一輪指名權選擇江少慶，更展現高度誠意提出中職史上最大合約邀請入隊，領隊蔡承儒今天也親自為狀元送上悍將主場球衣正式歡迎加入，同時期許江少慶為球隊投出好成績，江少慶則表示背負著狀元光環的確有壓力，但一定會竭盡所能地發揮、為球隊貢獻。





2021中華職棒選秀狀元江少慶正式加盟富邦悍將，將於下半季賽事登板投球，而球團更搶先在江少慶在賽場上與球迷見面之前，搶先推出江少慶首波個人周邊商品，包括經典背號TEE、球員影像毛巾、球員影像抱枕、球衣樣式馬克杯等，同步於新莊旗艦店及momo悍將品牌館提供球迷選購。



