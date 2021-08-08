金士傑捐贈二手讀本　啟動蘭嶼圖書巡迴車

國寶級演員金士傑，工作之餘幾乎全都給了家庭，他最享受對孩子們說故事的時間，直言孩子的笑聲讓這個世界變得更加燦爛。因應果陀劇場《最後14堂星期二的課》10周年，金士傑延續「莫利教授」的精神，加入二手書募捐計畫，並細選寶貝兒女們的童書捐贈，他表示：「書包是個載體，乘載著各種知識跟學問。我平時外出也是揹個書包，十幾年來常常揹著劇本或是書到處跑。」名人李四端、屈中恆、黃子佼、何戎也紛紛響應捐書活動，疫情間募集208本二手童書，將協助蘭恩文教基金會，為蘭嶼島內重新啟動圖書巡迴車的服務。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-08 22:00:00
《最後14堂星期二的課》不僅傳遞正能量，劇中演員更熱心公益。主演之一卜學亮，前年參加新光人壽慈善基金會2019年大小筆友計畫「夢想30職業論壇」，卜學亮以「把每一件事做好，就會被看見，也會帶來更多機會」的座右銘，勉勵博幼基金會這些需要課後輔導的小朋友。適逢10周年之際，果陀劇場致贈每位走進劇場的觀眾紀念書包1只，更以愛關注、以行動支持在台灣努力耕耘的非營利組織，將觀眾反饋捐贈的640個「十周年紀念簽名版書包」，同步捐贈予博幼基金會、蘭恩文教基金會、台灣世界展望會3個單位。
《最後14堂星期二的課》10周年特別加演將於10月15日至16日高雄至德堂，以及11月6日至7日台中中山堂感動演出，該劇已連續演出10年、累積觀眾破25萬人、巡迴場次更將近300個場次。國家文藝獎得主金士傑，回顧10年間的演出，笑言：「《最後14堂星期二的課》難能可貴在於，看似許多人生嚴肅的課題，卻總能引起全場笑聲，觀眾在有笑有淚當中，逐漸以用幽默及開放的態度看待生命、檢視自己的人生課程，對身為演員而言，意義非凡。」