疫情啟示錄／誇口一個月清零　柯文哲還在抓潛藏感染源

新冠肺炎疫情在台灣持續趨緩，原本為疫情首當其衝的北市地區，目前持續維持每日個位數的確診數，雖然疫情控制狀況已經達到可以「開放餐飲業內用」的程度，但仍舊有少數不明感染源的確診案例。對照台北市長柯文哲日前誇口「一個月內台北市清零」的目標，至今似乎都還有一小段距離。





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時間回到6月16日，也就是北市爆發大規模感染後的一個月，台北市長柯文哲在北市的防疫記者會上，誇下海口表示「即使沒有疫苗，台北市還是能在一個月內達到『清零』的目標。」不過經過一個月後，雖然北市疫情持續趨緩，不過仍舊未達到柯文哲當初所稱「清零」的程度。直至近兩個月後的現在，北市仍有出現不明感染源的確診案例，直至10日才出現首次確診數+0。





除了清零沒達標外，5月底時因為北市施打疫苗速度偏慢，頻頻被外界質疑。因此當初柯文哲也曾經下令，在6月9日以前一定要打完所有疫苗。雖然最後政策支票是兌現了，但也導致衛生局為了達成目標，濫發疫苗給好心肝、禾馨診所，柯文哲也因此受到外界質疑督導不周。





或許是一個月的期間體會到「清零」的難度，也可能是擔心若再強勢要求各局處達標，可能讓配發疫苗的爭議事件再度上演，所以面對「清零」未達標一事，柯文哲也只能坦然表示「有難度」，且並未將責任歸咎於市府局處。





自此之後，柯文哲鮮少再「超前部署」開立與防疫相關的政策支票，反而是盡量走在防疫指揮中心的後面。例如指揮中心日前維持三級警戒但宣布「微解封」時，北市府並未馬上跟進，而是在經過跨局處的討論及溝通，確認可行性以後才逐步宣布開放；此外在7月底指揮中心宣布降為二級警戒，並開放餐飲業內用時，柯文哲也是與新北市方面討論過後，雙北隔一週後才開放。





在過去執政6年多以來，柯文哲也曾數度針對台北市政，誇口在時限內達成相關目標，後來卻跳票，而備受外界質疑。而在防疫期間，人命關天，決策者的言行都會被外界拿放大鏡檢視，因此發言與承諾不可不慎。



