研究：新冠肺炎抗體存續至少7個月　感冒抗體也能防感染

新冠肺炎（COVID-19）疫情已經延燒超過一年，為了預測大流行的演變並制定有效對策，瞭解對新冠肺炎病毒的免疫力動態和持續時間是一大關鍵。一項新研究報告指出，人體在感染新冠肺炎之後，體內的病毒抗體能夠至少存續7個月。即使是普通感冒人類冠狀病毒（HCoV）的抗體，也能保護人體免於被新冠肺炎病毒感染。





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這項研究是由西班牙巴賽隆納全球健康研究所（ISGlobal）團隊進行，共有578名無症狀患者和輕症患者參與，在2020年3月至10月之間接受了數次採血，檢測針對6種不同的新冠肺炎抗原的IgA、IgM或的水平和類型，以及另外4種針對導致人類普通感冒的冠狀病毒的抗體。





發表在著名國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）的報告，研究人員成功證明，無論受試者的年齡和性別，皆能保持穩定。ISGlobal的報告指出，除了針對核苷酸（Nucleotide）的IgM和IgG抗體外，其餘的IgG抗體隨著時間的推移保持穩定，證實了研究結果。





研究團隊人員Gemma Moncunill表示，從研究開始的第5個月，有75%的參與者體內IgG抗體增加，但並沒有任何重新接觸病毒的證據，沒有發生再度感染的案件。





這項研究結果也證明普通感冒人類冠狀病毒的抗體，也能保護新冠肺炎的感染。新冠肺炎感染且有明顯症狀者的HCoV抗體水平較低，此外無症狀感染者體內的HCoV抗體水平較高。









