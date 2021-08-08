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黃彥毓一日巡檢員揭真相　反嗆邱于軒選舉天坑政治操作

▲民進黨前鎮小港市議員參選人黃彥毓今天化身一日巡檢員，痛批邱于軒不要再繼續騙，同一批工務局團隊的SOP不會有什麼不同，但國民黨不應該為了選舉一直造神。(圖／截自黃彥毓臉書)
▲民進黨前鎮小港市議員參選人黃彥毓今天化身一日巡檢員，痛批邱于軒不要再繼續騙，同一批工務局團隊的SOP不會有什麼不同，但國民黨不應該為了選舉一直造神。(圖／截自黃彥毓臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-08 19:44:56

「有問題就別人，英雄聖人就自己！高雄拒絕天坑政治操弄，李四川沒有比較厲害，別人也沒有比較差，害人終害己。」民進黨前鎮小港市議員參選人黃彥毓，今(8)日特別化身一日巡檢員揭露真相，黃彥毓指出，今天前去巡查中山、沿海路段，就發現兩處破洞，並通報養工處。

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▲」民進黨前鎮小港市議員參選人黃彥毓今天化身一日巡檢員指出，今天前去巡查中山、沿海路段，就發現兩處破洞，已通報養工處。(圖／截自黃彥毓臉書)
▲民進黨前鎮小港市議員參選人黃彥毓今天化身一日巡檢員指出，今天前去巡查中山、沿海路段，就發現兩處破洞，並通報養工處。(圖／截自黃彥毓臉書)
針對市議員邱于軒在臉書上提出，韓國瑜任職期間所鋪設的小港林園臨海路，輾壓一年多，在這次下雨沒破損，指責民進黨不扛責任。黃彥毓痛批邱于軒不要再繼續騙，今天他去巡視邱于軒所說的路段，沿海一路小港轉運站前以及台17線中山四路國道一號尾端下交流道，這兩個路段就出現坑洞；且昨天該路段也有坑洞通報，只是上午工務局已填平。

黃彥毓認為，李四川沒有比較厲害，別人也並不差，自己不會去污衊坑洞是韓市府鋪路貪污舞弊，同一批工務局團隊的SOP不會會有什麼不同，但國民黨不應該為了選舉一直造神。

黃彥毓說明，2018年花媽市長藉由中央前瞻基礎建設爭取9.6億，計畫重新刨除重鋪沿海中山路，鋪路的錢是中央前瞻計畫補助的、經費更是由前市長陳菊所爭取的、設計是前朝的、示範段是代理市長許立明所施作的。而後延續著一樣的施作SOP，未料，韓國瑜、李四川宣稱都是他們所做的鋪路典範，然後以天坑政治操作、貪污舞弊來污衊前市府。

身為前工務局幕僚的黃彥毓表示，重點是高雄港在高雄，高雄市有130個碼頭，承擔全台灣五成以上的貨物進出的運量，每年都有無法計數的貨櫃中車行駛在這些臨近高雄港的道路上，高雄道路的養護是相當艱困，這是高雄人的痛，更是高雄不可承擔之重。道路不管誰重舖過的都還是會破損，連日來的豪雨造成道路的損壞，更證明道路品質關乎於更高頻率和經費的養護，這是常識。

最後黃彥毓也向國民黨喊話，不要再利用高雄人之痛苦、城市產業發展的無奈、大量貨櫃重車所製造的道路養護困難，以天坑政治操作、抹黑製造仇恨，這一切又回來了。敬告朱立倫、江啓臣兩位先生，不要因為要選黨主席，就又把高雄人的痛，拿出來操作。更不要再現天坑政治操作手法，來造謠抹黑污衊。

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