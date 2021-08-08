陳其邁率市府團隊挺進最前線　快速完成95%恢復工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁除親自進駐山區關心災害搶修及復建作業情形，亦慰問受災民眾及慰勞連日未休的市府同仁及工程人員，並請六龜區公所持續向國軍申請增派兵力協助清除，儘速恢復市容。他也指示市府團隊及區公所務必做好搶災及復建工程，並提醒市民朋友山區雨後邊坡含水量，土石不穩，有崩塌、落石之虞，請暫勿前往山區。
高市府表示，大部份區域明（9）日即將恢復上班上課，降雨趨緩後將全力動員機具、人力，進行各項公共設施的清理與修復，及早恢復安全又整齊的市容。
根據高雄市災害應變中心彙整，截至今（8）日下午8時，處理完竣的案件包括積淹水39件、路樹災情339件、路燈損壞8件、道路災情248件、廣告招牌2件、圍籬倒塌10件；其餘處理中僅餘土石災情15件、封橋4座。已完成處理共666件，僅餘19件處理中，完成進度97%。
這次超大豪雨是繼2009年莫拉克颱風以來，高雄遭逢最大降雨事件，有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒，市府災害應變中心果斷撤離大量保全户，實際撤離2337人（含預防性撤離333人），人數歷年最多，以確保安全。
陳其邁自昨（7）日起先後前往六龜、美濃等關心山區受災及收容情形，今天原預計搭乘直昇機前往桃源復興部落勘查，因天候不佳無法起飛，改以陸路方式至勤和路段，率水利、工務等團隊前進災區進行大規模崩塌整治工作。
高雄桃源區台20線「明霸克露橋」因連日豪大雨影響，於昨天下午13時許遭玉穗溪水暴漲沖斷，造成桃源區三部落頓成孤島，共有501人受困，所幸在市府及區公所全力整備應變下並無人傷亡，里民全數均已由區公所協助避難到安全住所。
為確保民眾正常生活運作無虞，市府災害應變中心立即協調內政部空中勤務總隊，並於今天一早派遣直升機，載送台電工程人員搶修電力基礎設施，同時投放300公斤民生物資及藥品補充缺口。
同時，各區區公所、工務局、水利局、環保局、警察局、消防局等全體總動員，針對市區積淹水、路樹傾倒、路面破損等連日強降雨造成的災害，即刻派員到場處理。自5至8日止，市府各單位已動員17,435人次及3,157部機具，其動員規模是莫拉克風災以來最大的降雨災情事件，市府團隊發揮高效率處理搶險及修復。