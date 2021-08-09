女壘／魏亦庭強力後援　新世紀黃蜂奪4連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中企聯虎首局就對施彩芸痛擊，陳雨庭安打後，石佳青三壘安打先馳得點，加上大雨影響，林鳳珍發生傳球失誤，一口氣掉3分。
不過「女黃蜂」們急起直追，下半局由呂雪梅敲出左外野安打先追分，昨日開轟的沈嘉玟再度敲內野安打，沒想到兩出局後，新世紀黃蜂打線甦醒，陳詩婷一棒又打回2分追平，石婕珮中外野安打又形成一、三壘有人局面，池亦庭獲保送形成滿壘。
下一棒林宜穎掌握機會，一棒打回2分，潘竹瑜又補上右外野安打，單局6分讓新世紀黃蜂奠定勝基。
比分拉開，新世紀黃蜂4局又靠呂雪梅、沈嘉玟高飛犧牲打，追加2分，終場就以5分差大勝，魏亦庭後援被打6安打無失分拿下勝投。
2021企業女子壘球聯賽8日第二場賽事，由新北凱撒勇士出戰台北臺產，兩隊上演打擊戰，兩隊合計共有16支安打，可惜新北臺產3次失誤，最後苦追4分仍不敵，終場以4:6落敗。
凱撒勇士靠著翁子晴先發6局失2分，被打5安打，1保送拿下勝投，打線在首局就發威，由楊安淇被觸身球打中，蘇奕璇中外野安打先取分，黃郁淇狀況不佳，僅投1就失3分。
凱撒勇士也在2局由楊安淇敲安追加分數，加上5局林晏婷敲出三壘安打後，潘慈惠左外野安打追加分數，孫瑜評高飛犧牲打，也順利再拿保險分。
新北臺產一路苦追，5局下林沛昀適時安打追回2分，加上李心芸分別在3、4局都演出飛撲美技，7局下還有反攻機會，四棒吳亭葳敲出適時安打追到只差2分，可惜最後邱鈺然敲出左外野飛球出局。敲出獲得單場MVP。
8日第三場賽事，台北臺產遇上福添福嘉南鷹，結果「暴力鷹」打線爆發，單局打12人次全場14支安打，狂攻7分，終場以9:2擊敗台北臺產，嘉南鷹也拿下本季第8勝，台北臺產仍在尋求首勝。
這場比賽台北臺產率先取分，2局上由鄭伃庭敲安後，余姵瑤觸擊成功，張詠琦中外野安打首開紀錄。
不過3局下「大砲」江慧娟敲出內野滾地球，護送隊友回來，柯佳慧強襲球形成安打，葉貴萍又敲出中外野安打，一口氣打回2分反超。
台北臺產黃語嫣4局上又敲出二壘安打，鄭伃庭左外野安打追平比數。不過福添福嘉南鷹在4局下一陣猛攻。
滿壘狀況下李思詩敲出中外野安打攻下2分，江慧娟右外野安打再度穿越防線，台北臺產也發生失誤，何欹璠高飛犧牲打，張嘉芸又補上安打，楊依婷2次打擊都上壘，單局攻下7分奠定勝基。
嘉南鷹投手群最後由柯夏愛、杜雅婷、邱安汝收尾，也順利拿下這一勝。企業女子壘球聯賽預計下週將前往高雄進行賽事，8月14起在鳳新壘球場展開賽事，台北臺產將一日兩戰遇上新北凱撒、新世紀黃蜂，福添福嘉南鷹將遇上台中企聯虎，請球迷朋友持續支持企業女子壘球聯賽。