奧運／嚴選！盤點東京奧運超正美女運動員

Alica Schmidt

Daria Bilodid也在列。

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▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

Olga Sergeevna Rypakova（田徑、哈薩克）

這次奧運在開幕式有許多粉絲看到「白衣天使」，就是36歲的Olga Sergeevna Rypakova，身為「田徑媽媽」代言人，她曾參加連續4度奧運，每次都有獎牌進帳，倫敦奧運還奪金，三級跳遠她在這次預賽就被擊退，不過他的大女兒也是400公尺跳遠好手，有機會看到母子在巴黎奧運同台。

▲哈薩克田徑女神Olga Rypakova。（圖／取自Olga RypakovaIG)

▲哈薩克田徑女神Olga Rypakova。（圖／取自Olga RypakovaIG)

▲哈薩克田徑女神Olga Rypakova。（圖／美聯社／達志影像）

提到柔道項目，不少粉絲應該最期待女子48公斤級的賽事，因為來自烏克蘭的Daria Bilodid，不但長得甜美，技巧也很好，她拿下2018、2019年世錦賽金牌，今年也是歐錦賽銀牌選手，最後難忘的是，她在這次柔道女子48公斤級拿下銅牌。

▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)

▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)

▲美國田徑好手Gabrielle Thomas（圖／Gabrielle ThomasIG)

▲美國田徑好手Gabrielle Thomas（圖／Gabrielle ThomasIG)

▲美國田徑好手Gabrielle Thomas（圖／Gabrielle ThomasIG)

▲Alica Schmidt被譽為是全球最性感運動員。（圖／Alica SchmidtIG)

▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)

▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)

▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)

▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)

▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)

▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)

▲證件妹吳佳穎。（取自吳佳穎臉書）

▲證件妹吳佳穎。（取自奧運官網）

▲吳佳穎私照曝光。（圖／吳佳穎IG）

▲吳佳穎綽號是證件妹，因為證件照太可愛。（圖／吳佳穎臉書）

▲空手道選手文姿云。（圖／體育署提供））

▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）