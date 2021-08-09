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奧運／嚴選！盤點東京奧運超正美女運動員

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-09 08:00:00

2020東京奧運正式告一段落，不過各國場邊「嬌」點，依舊是眾人追尋的目光，日本媒體《Sportiva》也嚴選各國海外美女，其中哥倫比亞美女射箭選手Valentina Acosta Giraldo排名第一，德國「全球最性感」運動員Alica Schmidt、烏克蘭柔道美女Daria Bilodid也在列。

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Valentina Acosta Giraldo（射箭、哥倫比亞）

在射箭場上，一開賽就吸引不少粉絲注意，Valentina擁有194.6萬粉絲，目前才21歲，高中畢業就進入國家隊，2019年世錦賽冠軍，目前世界排名第77名。

▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina
▲哥倫比亞美女射箭運動員Valentina Acosta Giraldo。（圖／取自Valentina Acosta GiraldoIG)
Olga Sergeevna Rypakova（田徑、哈薩克）

這次奧運在開幕式有許多粉絲看到「白衣天使」，就是36歲的Olga Sergeevna Rypakova，身為「田徑媽媽」代言人，她曾參加連續4度奧運，每次都有獎牌進帳，倫敦奧運還奪金，三級跳遠她在這次預賽就被擊退，不過他的大女兒也是400公尺跳遠好手，有機會看到母子在巴黎奧運同台。

▲哈薩克田徑女神Olga
▲哈薩克田徑女神Olga Rypakova。（圖／取自Olga RypakovaIG)
▲哈薩克田徑女神Olga
▲哈薩克田徑女神Olga Rypakova。（圖／取自Olga RypakovaIG)
▲哈薩克田徑女神Olga
▲哈薩克田徑女神Olga Rypakova。（圖／美聯社／達志影像）
Daria Bilodid（柔道 烏克蘭）

提到柔道項目，不少粉絲應該最期待女子48公斤級的賽事，因為來自烏克蘭的Daria Bilodid，不但長得甜美，技巧也很好，她拿下2018、2019年世錦賽金牌，今年也是歐錦賽銀牌選手，最後難忘的是，她在這次柔道女子48公斤級拿下銅牌。

▲烏克蘭
▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)
▲烏克蘭
▲烏克蘭 柔道女王Daria Bilodid。（取自Daria Bilodid IG)
Gabby Thomas（田徑、美國）

來自哈佛大學的Gabby Thomas，美貌與速度兼具，她拿下本屆奧運200公尺銅牌，還有女子400公尺接力銀牌成績，大學時主攻神經生物學，現在正在就讀公眾衛生學碩士。

▲美國田徑好手Gabrielle
▲美國田徑好手Gabrielle Thomas（圖／Gabrielle ThomasIG)
▲美國田徑好手Gabrielle
▲美國田徑好手Gabrielle Thomas（圖／Gabrielle ThomasIG)
▲美國田徑好手Gabrielle
▲美國田徑好手Gabrielle Thomas（圖／Gabrielle ThomasIG)
 Alica Schmidt (德國 田徑）

來自德國的超天然美女Alica Schmidt，她在IG有驚人的188.9萬人追蹤，今年才22歲，身高176公分，體重55公斤的超完美身材，可說是不少粉絲的最愛，Alica Schmidt這次沒有機會參加女子1600公尺接力，2017年，他被澳洲雜誌票選為「世界最性感美女運動員」。

▲Alica
▲Alica Schmidt被譽為是全球最性感運動員。（圖／Alica SchmidtIG)
▲德國女子田徑選手Alica
▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)
▲德國女子田徑選手Alica
▲德國女子田徑選手Alica Schmidt被譽為最性感女運動員。（圖／Alica SchmidtIG)
Avishag Semberg（跆拳道、以色列）

從小學一年級開始練習跆拳道，她在6年級就進入國家隊，而她不只是在國內，在國際賽也有奪牌，現在19歲的Avishag Semberg也是擔任軍職，從東京奧運敗部復活戰打上銅牌，是以色列史上最年輕獲獎選手。

▲以色列跆拳道美女Avishag
▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)
▲以色列跆拳道美女Avishag
▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)
▲以色列跆拳道美女Avishag
▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)
▲以色列跆拳道美女Avishag
▲以色列跆拳道美女Avishag Semberg（取自Avishag SembergIG)
番外篇：

證件妹吳佳穎（台灣 射擊）

專攻10公尺手槍射擊的吳佳穎，這次在東京奧運25公尺火藥手槍項目射進決賽，讓她自己也有點意外，不過吳佳穎的可愛外表下，個性又俏皮，IG擁有9.5萬追蹤粉絲。

▲證件妹吳佳穎。（取自吳佳穎臉書）
▲證件妹吳佳穎。（取自吳佳穎臉書）
▲證件妹吳佳穎。（取自奧運官網）
▲證件妹吳佳穎。（取自奧運官網）
▲吳佳穎私照曝光。（圖／吳佳穎IG）
▲吳佳穎私照曝光。（圖／吳佳穎IG）
▲▼吳佳穎29日還有25公尺火藥手槍項目，仍有奪牌希望。（圖／吳佳穎臉書）
▲吳佳穎綽號是證件妹，因為證件照太可愛。（圖／吳佳穎臉書）
空手道小清新 文姿云（台灣 空手道）

被稱為「空手道小清新」的文姿云，在這次東京奧運空手道55公斤級，拿下銅牌，是我國空手道首面奧運獎牌，而她已經口頭答應男友徐瑋駿的求婚，獲得不少國內民眾支持。

▲空手道選手文姿云。（圖／體育署提供））
▲空手道選手文姿云。（圖／體育署提供））
▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）
▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）
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