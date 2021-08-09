奧運／嚴選！盤點東京奧運超正美女運動員

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在射箭場上，一開賽就吸引不少粉絲注意，Valentina擁有194.6萬粉絲，目前才21歲，高中畢業就進入國家隊，2019年世錦賽冠軍，目前世界排名第77名。
Olga Sergeevna Rypakova（田徑、哈薩克）
這次奧運在開幕式有許多粉絲看到「白衣天使」，就是36歲的Olga Sergeevna Rypakova，身為「田徑媽媽」代言人，她曾參加連續4度奧運，每次都有獎牌進帳，倫敦奧運還奪金，三級跳遠她在這次預賽就被擊退，不過他的大女兒也是400公尺跳遠好手，有機會看到母子在巴黎奧運同台。
Daria Bilodid（柔道 烏克蘭）
提到柔道項目，不少粉絲應該最期待女子48公斤級的賽事，因為來自烏克蘭的Daria Bilodid，不但長得甜美，技巧也很好，她拿下2018、2019年世錦賽金牌，今年也是歐錦賽銀牌選手，最後難忘的是，她在這次柔道女子48公斤級拿下銅牌。
Gabby Thomas（田徑、美國）
來自哈佛大學的Gabby Thomas，美貌與速度兼具，她拿下本屆奧運200公尺銅牌，還有女子400公尺接力銀牌成績，大學時主攻神經生物學，現在正在就讀公眾衛生學碩士。
Alica Schmidt (德國 田徑）
來自德國的超天然美女Alica Schmidt，她在IG有驚人的188.9萬人追蹤，今年才22歲，身高176公分，體重55公斤的超完美身材，可說是不少粉絲的最愛，Alica Schmidt這次沒有機會參加女子1600公尺接力，2017年，他被澳洲雜誌票選為「世界最性感美女運動員」。
Avishag Semberg（跆拳道、以色列）
從小學一年級開始練習跆拳道，她在6年級就進入國家隊，而她不只是在國內，在國際賽也有奪牌，現在19歲的Avishag Semberg也是擔任軍職，從東京奧運敗部復活戰打上銅牌，是以色列史上最年輕獲獎選手。
番外篇：
證件妹吳佳穎（台灣 射擊）
專攻10公尺手槍射擊的吳佳穎，這次在東京奧運25公尺火藥手槍項目射進決賽，讓她自己也有點意外，不過吳佳穎的可愛外表下，個性又俏皮，IG擁有9.5萬追蹤粉絲。
空手道小清新 文姿云（台灣 空手道）
被稱為「空手道小清新」的文姿云，在這次東京奧運空手道55公斤級，拿下銅牌，是我國空手道首面奧運獎牌，而她已經口頭答應男友徐瑋駿的求婚，獲得不少國內民眾支持。