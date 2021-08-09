NBA／湖人想簽下Oubre　但出價太低被黃蜂給「攔胡」

夏洛特黃蜂以2年2500萬正式簽下了前勇士前鋒Kelly Oubre，對於洛杉磯湖人來說不是好消息，因為根據美國記者Alex Kennedy報導，此前他們曾想得到這一位年輕好手。

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在今年夏天陣容人才流失之後，湖人在球員自由市場上的表現相當積極，之前曾傳出Andre Iguodala和Lou Williams兩位老將都是他們鎖定的目標，失敗後則轉而追求Oubre。

Oubre在這幾季轉型3D球員的表現並不出色，不過他的運動能力，仍能在許多球隊的輪換中發揮重要作用，更何況湖人現在急需有身高的側翼球員。

不過湖人現在的薪資狀態，讓他們只能給Oubre一張590萬美元的迷你中產，這份合約顯然滿足不了正處於上升期的當事人，於是雙方最終並沒能談成。

在那之後，湖人才決定用這個中產簽下了Kendrick Nunn，後者的持球得分能力出色，但188的身高打到雙能衛，仍然稍嫌矮了一些，也只能是沒有辦法的辦法。

黃蜂和Oubre最終簽下一紙2年2500萬美元的合約，而且那裡可以讓他固定打到先發，這顯然是湖人和勇士都無法承諾的事。