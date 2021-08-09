6縣市豪大雨特報 專家：未來一週「西南季風」將減弱
中央氣象局指出，今（9）日西南氣流持續減弱，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，白天以後短延時強降雨及局部大雨或豪雨的範圍會再縮小，但南台灣天氣依舊不穩定，至於苗栗及臺東也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天雖然為多雲到晴。氣象局目前針對雲林縣、嘉義縣市發布大雨特報，台南、高雄、屏東發豪雨特報，民眾需留意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-09 08:05:25｜2021-08-09 08:09:17
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，自7月下旬「烟花」颱風北上，行星尺度的「西南季風」即向北調整至台灣附近，持續時間已超過半個月，期間豪雨頻繁發生，中央氣象局還兩度發布「大規模劇烈豪雨事件」；累積的總雨量遠超過2千毫米，不但各水庫幾乎滿庫，甚至還必須以洩洪的手段來調節水位。
吳德榮表示，這波沒完沒了的「西南季風」，未來一週逐漸改變，大規模劇烈降水的機率降低，但仍需注意小範圍強對流、伴隨的「劇烈天氣」，今晨台灣仍受「西南季風」影響，4時觀測資料顯示，台灣西南部仍有強對流消長，降水回波自海面移入，帶來明顯降雨。
吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日到週四（12日）「太平洋高壓」逐漸增強，「西南季風」減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，迎風面西南部清晨起即有局部陣雨或雷雨，午後其他各地亦有局部短暫陣雨或雷雨；局部地區仍有「劇烈天氣」發生的機率，﹔背風面北部、東半部中午前後，氣溫偏高、天氣炎熱。今日各地氣溫：北部25至36度，中部24至34度，南部24至34度，東部24至36度。
吳德榮說，週五（13日）至下週（15）日「西南季風」西撤；台灣在「太平洋高壓」西南側，轉為盛行東南風，低層水氣仍多，大氣不穩定，西半部午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，轉為為高溫炎熱的天氣。