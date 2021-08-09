6縣市豪大雨特報　專家：未來一週「西南季風」將減弱

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自7月下旬「烟花」颱風北上，行星尺度的「西南季風」即向北調整至台灣附近，持續時間已超過半個月，期間豪雨頻繁發生，中央氣象局還兩度發布「大規模劇烈豪雨事件」；累積的總雨量遠超過2千毫米，不但各水庫幾乎滿庫，甚至還必須以洩洪的手段來調節水位。