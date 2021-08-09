豪雨轟炸！重創高雄桃源區及那瑪夏區台電搶修

台灣電力公司鳳山區營業處深入高雄市桃源區寶來里及那瑪夏區全力搶修停電事故，並於8日晚間完成復電。
記者黃守作／高雄報導
2021-08-09 11:26:20
台電鳳山區營業處處長張以諾表示，受到熱帶性低氣壓(原盧碧颱風)及西南氣流之影響，連續多日下起局部超大豪雨，致造成高雄市桃源區寶來里及那瑪夏區等山區多處土石崩落、路面下陷、橋樑沖毀，使電桿倒塌或流失，導致許多地區停電。
張以諾說，經統計共計停電2萬7675戶，該區處動員所有搶修人力全力搶修，7日已復電2萬4881戶，近9成，其餘2794戶經積極搶修，8日剩桃源區寶來里寶來1橋附近825戶及那瑪夏區1304戶停電，經該區處動員所有搶修人力全力搶修，寶來1橋附近825戶於8日下午4時30分、那瑪夏區1304戶於下午7時15分完成送電。 張以諾指出，由於停電搶修須待積水退除、道路搶通或路樹排除，才可進行，導致部分地區停電時間較長，對於沒有電可用的不方便，台電感同身受，他提醒，如遇電線掉落與外露，應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電，發生危險。 高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔及那瑪夏區區長孔賢傑，由台電鳳山區營業處處長張以諾陪同，到那瑪夏區停電事故現場視察搶修進度，並致送礦泉水，向搶修工作人員慰問。
張以諾並指出，其中因桃源區勤和里與復興里之間的明霸克露橋上附掛電纜線，遭洪水沖毀，造成復興里、梅山里及拉芙蘭里以後的505戶停電，目前台電人員因受橋斷及洪水之影響，無法進入搶修，將待水勢較小，人員可以通行後，隨即進入搶修，該處桃源服務所人員已先向當地里長及區長說明，取得諒解。