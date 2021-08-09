女曝吃泡麵「特殊習慣」！行家聽完秒認同：一定要的啊
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名女網友在臉書分享，自己吃泡麵時有一個「特殊習慣」，貼文曝光立刻引發一票老饕共鳴，直呼「一定要的啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 08:48:40
原PO在臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》提到，因為受到颱風影響狂風暴雨，這種天氣讓人再度想吃泡麵。她隨手選了一碗泡麵煮來吃，好奇詢問「話說有人吃泡麵一定要再加一包王子麵或小雞麵的嗎？」因為單吃一碗泡麵都吃不飽，認為這樣吃才會有飽足感。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛共鳴直呼「一定要的啊！」「我會加麵」、「現在泡麵的麵體越做越小，沒加根本沒有感覺」、「大學的時候很窮，靠這個撐過一個學期」；有網友則稱「我加科學麵」，原PO回應「科學麵麵體較小，不想吃太飽倒可以，如果要吃粗飽就小雞麵，真很大一塊才8元」。
對此，其他網友則紛紛表示「下雨天＋颱風天來碗泡麵加熱湯，真是人間享受啊」、「必吃，還要另加烏醋」、「有些泡麵很好吃，不知道怎麼不出袋裝的比較便宜一點？」（編輯：賴詠璿）