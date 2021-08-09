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朱立倫拋3政見：成立民調中心　全黨民代、市府共享數據

▲朱立倫提出3項政策：成立民調中心、黨線上組織化、培訓「青年儲備主管MA」。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.03）
▲朱立倫提出3項政策：成立民調中心、黨線上組織化、培訓「青年儲備主管MA」。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.03）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-09 09:40:50

回鍋角逐國民黨主席的前黨主席朱立倫繼宣布上日首日成立駐美辦公室籌備處之後，今（9）日上午他再提出3項政策，他將成立民調中心、黨線上組織化、培訓「青年儲備主管MA」。

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朱立倫上午透過臉書發布政見，他指出民意是決策基礎，科學的民調是現代政黨的重要決策依據，「決策」不能外包，一定要收回來自己做。他上任後，一定要重新建立國民黨的民調中心，不只針對政黨支持度做調查，也要針對各種社會民眾關心的問題做長期的民調。當重大的時事議題發生時，也要密切掌握民心的動向，提出適切的應對方向。

朱立倫說，現代化的民調更要帶入「大數據」的思維，不只是分析海量「資料」，而是要從中找出特定模式與值得運用的「資訊」，協助國民黨做出更細膩的政治決策與公共政策。美國CBS曾做過一個調查發現，共和黨支持者愛看高爾夫，民主黨人喜歡看摔角，就是一個創新性的調查結果，很有利用價值。

朱表示，利用民調挖掘更多有用的資訊，並把這類調查結果廣泛分享給從政同志、各級民代，甚至黨員知道，是我認為讓國民黨接地氣的具體作法。因為要大量做，長期做，成立民調中心將更有效益，只有相信科學才能打贏選戰。

他強調，有長期帶狀數據的分析作為基礎，黨內各層級公職也能以此針對選區內的政策，進行更妥善的規劃，提供更好的服務，跨出這一步，我們的體質會越來越好。

第二，朱立倫表示，LINE大家都會用，但他要做的是建立綿密的LINE組織，與明確各類型工作小組的任務，運用社群軟體/媒體讓國民黨現代化、扁平化、直接化。國民黨有完整的基層組織與各種服務性團體，或許有人覺得不合時宜，但我認為組織沒有錯，錯的是缺乏組織再造與更新，如果從企業思維來看，我們需要的是重新設計規畫各種作業流程，讓國民黨的服務、問政、監督跟得上時代。

朱立倫說，考量使用習慣，我認為黨用LINE組織化非常務實，具體可行，且至少還可以達成以下三個目標：打擊1450假消息、傳遞正確資訊、提高成員向心力

朱立倫表示，要對抗民進黨鋪天蓋地、利用國家資源砸出來的大內宣，有志者必須要眾志成城、集中火力、分工合作、互相支援，才有可能突破。

朱說，目前已經很多自發性發起澄清謠言與假資訊的Line 擴充功能或相關網站、社群服務，他們的創意與成就令人佩服，國民黨之後的Line組織戰可以和他們的謠言澄清社群相互合作搭配，用年輕人的網路創意守護真相、打擊謠言，也將社會力引入國民黨。

朱立倫強調，面對民進黨的顛倒是非，更要堅定信念，傳播正確的資訊跟理念，讓民眾知道國民黨的立場。而戰鬥的勝利會累積，戰鬥的氛圍會感染每一位同志，就會有越來越多人願意起身戰鬥，對抗一黨獨霸的民進黨。

最後，朱立倫提出，國民黨有很多優秀的年輕人，其實都是這些年在黨部磨練後，一步一步嶄露頭角，有的人進入黨部服務，有的人回到家鄉選舉，有的人成為專業的幕僚，有人在民間創辦NGO耕耘議題，有的進到各地方政府服務。

他說，國民黨過去一直都有在培育青年，江主席任內也做了許多努力。我曾到豐原幫他輔選時，看到他身邊很多年輕朋友在幫忙助選，處理大小事務，他相當認同。他也承認，包括自己在內，現在的國民黨對於青年的培訓，跟經國先生當年所做的比起來，仍是遠遠、遠遠的不足。

朱立倫表示，他希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在國民黨裡面。讓社會上各式各樣的年輕人，不管是對國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程，還是對任何一塊公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。我們給付合理的薪資，準備專業的訓練，培訓他們通過考驗後，分發到各個合適的崗位。

朱立倫說，國民黨必須敞開大門，擁抱每一位沒有背景的年輕人；國民黨不會預期每一個人原本就對政治工作熟稔，也不會讓年輕人在沒有準備好的時候，就被推上前線；更重要的是，國民黨不能辜負每一個曾經年輕的夥伴，與他們的青春。只有當整個社會的人才，都願意往國民黨跑的時候，這個政黨的精神才能綿延不絕。

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民調中心

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