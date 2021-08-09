朱立倫拋3政見：成立民調中心　全黨民代、市府共享數據

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朱立倫說，現代化的民調更要帶入「大數據」的思維，不只是分析海量「資料」，而是要從中找出特定模式與值得運用的「資訊」，協助國民黨做出更細膩的政治決策與公共政策。美國CBS曾做過一個調查發現，共和黨支持者愛看高爾夫，民主黨人喜歡看摔角，就是一個創新性的調查結果，很有利用價值。
朱表示，利用民調挖掘更多有用的資訊，並把這類調查結果廣泛分享給從政同志、各級民代，甚至黨員知道，是我認為讓國民黨接地氣的具體作法。因為要大量做，長期做，成立民調中心將更有效益，只有相信科學才能打贏選戰。
他強調，有長期帶狀數據的分析作為基礎，黨內各層級公職也能以此針對選區內的政策，進行更妥善的規劃，提供更好的服務，跨出這一步，我們的體質會越來越好。
第二，朱立倫表示，LINE大家都會用，但他要做的是建立綿密的LINE組織，與明確各類型工作小組的任務，運用社群軟體/媒體讓國民黨現代化、扁平化、直接化。國民黨有完整的基層組織與各種服務性團體，或許有人覺得不合時宜，但我認為組織沒有錯，錯的是缺乏組織再造與更新，如果從企業思維來看，我們需要的是重新設計規畫各種作業流程，讓國民黨的服務、問政、監督跟得上時代。
朱立倫說，考量使用習慣，我認為黨用LINE組織化非常務實，具體可行，且至少還可以達成以下三個目標：打擊1450假消息、傳遞正確資訊、提高成員向心力
朱立倫表示，要對抗民進黨鋪天蓋地、利用國家資源砸出來的大內宣，有志者必須要眾志成城、集中火力、分工合作、互相支援，才有可能突破。
朱說，目前已經很多自發性發起澄清謠言與假資訊的Line 擴充功能或相關網站、社群服務，他們的創意與成就令人佩服，國民黨之後的Line組織戰可以和他們的謠言澄清社群相互合作搭配，用年輕人的網路創意守護真相、打擊謠言，也將社會力引入國民黨。
朱立倫強調，面對民進黨的顛倒是非，更要堅定信念，傳播正確的資訊跟理念，讓民眾知道國民黨的立場。而戰鬥的勝利會累積，戰鬥的氛圍會感染每一位同志，就會有越來越多人願意起身戰鬥，對抗一黨獨霸的民進黨。
最後，朱立倫提出，國民黨有很多優秀的年輕人，其實都是這些年在黨部磨練後，一步一步嶄露頭角，有的人進入黨部服務，有的人回到家鄉選舉，有的人成為專業的幕僚，有人在民間創辦NGO耕耘議題，有的進到各地方政府服務。
他說，國民黨過去一直都有在培育青年，江主席任內也做了許多努力。我曾到豐原幫他輔選時，看到他身邊很多年輕朋友在幫忙助選，處理大小事務，他相當認同。他也承認，包括自己在內，現在的國民黨對於青年的培訓，跟經國先生當年所做的比起來，仍是遠遠、遠遠的不足。
朱立倫表示，他希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在國民黨裡面。讓社會上各式各樣的年輕人，不管是對國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程，還是對任何一塊公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。我們給付合理的薪資，準備專業的訓練，培訓他們通過考驗後，分發到各個合適的崗位。
朱立倫說，國民黨必須敞開大門，擁抱每一位沒有背景的年輕人；國民黨不會預期每一個人原本就對政治工作熟稔，也不會讓年輕人在沒有準備好的時候，就被推上前線；更重要的是，國民黨不能辜負每一個曾經年輕的夥伴，與他們的青春。只有當整個社會的人才，都願意往國民黨跑的時候，這個政黨的精神才能綿延不絕。