中國河南爆發水災　國防院：恐釀新冠疫情擴散

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報告指出，7月20日當天晚上《河南衛視》並未針對強降雨天氣發布警示或報導相關災情，仍正常播放表定節目，直至北京外國語大學退休教授展江在微博發文呼籲，官方微博才回覆「收到，已經在協調了」，並於之後播報相關災援新聞。
報告也對於災後衛生問題表示擔憂，除了因天氣潮溼而容易導致細菌孳生外，自來水管網系統、下水道系統、汙水處理廠、垃圾掩埋場、堆肥場等亦可能遭受破壞，不僅使得細菌、病毒、寄生蟲等隨洪水而擴散傳播，水源也可能遭受汙染。對此，中共官媒《新華網》、《人民網》也紛紛提醒民眾做好個人衛生防護工作。中國國家主席習近平亦指示應該紮實做好受災群眾衛生防疫工作，防止「大災之後有大疫」情形之發生。
國防院認為，水災過後通常是傳染病發生的高風險期，若災民未做好相關衛生防護工作，極有可能導致傳染病大流行，加上目前仍處於新冠肺炎疫情肆虐期間，若災民因救災而疏於遵守相關防疫規範，將容易導致疫情快速擴散。因此，中國除了持續進行救災與災後復原工作外，嚴防傳染病與新冠肺炎爆發將是另一工作重點。
最後，報告認為河南水災發生後，中國將持續利用相關科技設備進行救災，由於連續大規模強降雨導致許多地區通訊中斷，應急管理部緊急調派「翼龍–2H」應急救災型無人機救援，並利用無人機空中應急通訊平台搭載的移動基地台，提供約50平方公里範圍、5至6小時的穩定連續行動訊號覆蓋。
「翼龍-2」無人機是「翼龍-1」無人機的放大版，由成都飛機集團生產的「翼龍-2」無人機配有V型尾翼和腹鰭。該飛行器採用可伸縮起落架，包括機身下方的兩個主輪和機頭下方的一個單輪。每個機翼下都有三個掛載點，可以攜帶炸彈、火箭彈或空對地飛彈；機身頂部前表面的衛星通信天線提供無人機和地面站之間的遠程數據傳輸。
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