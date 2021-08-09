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朱立倫提培訓「青年儲備主管」：江啟臣也做了許多努力

▲朱立倫、江啟臣曾共同出席青年教育「日知學塾」活動。( 資料照/ 朱立倫辦公室提供 )
▲朱立倫、江啟臣曾共同出席青年教育「日知學塾」活動。( 資料照/ 朱立倫辦公室提供 )

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-09 09:54:42

回鍋角逐國民黨主席的前黨主席朱立倫繼宣布上日首日成立駐美辦公室籌備處之後，今（9）日上午他在提出3項政策，他將成立民調中心、黨線上組織化、培訓「青年儲備主管MA」。

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其中，在培訓青年儲備主管補份，朱立倫表示將廣納擅長國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程等領域青年，並給予合理薪資。他稱讚江啟臣內任做了許多努力，不過包括他自己，仍遠比不過前總統將經國時期對黨內青年的栽培。

朱立倫表示，國民黨有很多優秀的年輕人，其實都是這些年在黨部磨練後，一步一步嶄露頭角，有的人進入黨部服務，有的人回到家鄉選舉，有的人成為專業的幕僚，有人在民間創辦NGO耕耘議題，有的進到各地方政府服務。

朱說，他曾到豐原幫江啟臣輔選時，看到他身邊很多年輕朋友在幫忙助選，處理大小事務，他相當認同。他也承認，包括自己在內，現在的國民黨對於青年的培訓，跟經國先生當年所做的比起來，仍是遠遠、遠遠的不足。

朱立倫表示，他希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在國民黨裡面。讓社會上各式各樣的年輕人，不管是對國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程，還是對任何一塊公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。我們給付合理的薪資，準備專業的訓練，培訓他們通過考驗後，分發到各個合適的崗位。

朱立倫說，國民黨必須敞開大門，擁抱每一位沒有背景的年輕人；國民黨不會預期每一個人原本就對政治工作熟稔，也不會讓年輕人在沒有準備好的時候，就被推上前線；更重要的是，國民黨不能辜負每一個曾經年輕的夥伴，與他們的青春。只有當整個社會的人才，都願意往國民黨跑的時候，這個政黨的精神才能綿延不絕。

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