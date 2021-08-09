朱立倫提培訓「青年儲備主管」：江啟臣也做了許多努力

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朱立倫表示，國民黨有很多優秀的年輕人，其實都是這些年在黨部磨練後，一步一步嶄露頭角，有的人進入黨部服務，有的人回到家鄉選舉，有的人成為專業的幕僚，有人在民間創辦NGO耕耘議題，有的進到各地方政府服務。
朱說，他曾到豐原幫江啟臣輔選時，看到他身邊很多年輕朋友在幫忙助選，處理大小事務，他相當認同。他也承認，包括自己在內，現在的國民黨對於青年的培訓，跟經國先生當年所做的比起來，仍是遠遠、遠遠的不足。
朱立倫表示，他希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在國民黨裡面。讓社會上各式各樣的年輕人，不管是對國防、經濟、社福、環境、性別、外交、媒體、教育、資訊、設計、工程，還是對任何一塊公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。我們給付合理的薪資，準備專業的訓練，培訓他們通過考驗後，分發到各個合適的崗位。
朱立倫說，國民黨必須敞開大門，擁抱每一位沒有背景的年輕人；國民黨不會預期每一個人原本就對政治工作熟稔，也不會讓年輕人在沒有準備好的時候，就被推上前線；更重要的是，國民黨不能辜負每一個曾經年輕的夥伴，與他們的青春。只有當整個社會的人才，都願意往國民黨跑的時候，這個政黨的精神才能綿延不絕。