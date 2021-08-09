「雲霄飛車」不再恐怖？過來人揭1遊樂設施：隱藏版王牌
從小到大一定去過遊樂園玩過無數個遊樂設施，其中「雲霄飛車」是許多人的回憶，樂園當中包含恐怖的、刺激的，或是適合小朋友玩耍的。近日有網友在網路論壇討論「遊樂園最可怕的遊樂設施是否不是雲霄飛車？」對此許多過來人遊客紛紛點出樂園中最恐怖的「隱藏版王牌」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 10:21:41｜2021-08-09 10:22:38
這位網友在網路論壇PTT Gossiping上PO一篇「遊樂園第二恐怖的設施？」的貼文，原PO表示覺得「笑傲飛鷹」是最恐怖的，原因是結合俯衝跟不短的乘坐時間，讓不少遊客嚇到屁滾尿流。不過原PO也分析了遊樂園中的許多設施，他說「自由落體」其實不會很恐怖，只不過是有點高，上去下來只是一瞬間；「火山歷險」也是一瞬間的可怕；原PO倒認為，「海盜船」比上面兩種設施可怕，雖然看似簡單，即使坐在中間還是會被甩到近90度的垂直。自由落體對原PO來說很煎熬，或是上下顛倒的遊樂設施都不敢坐。
貼文一出，留言馬上蓋起高樓，「覺得飛鷹還好，大怒神比較可怕」、「旋轉木馬，小時候被同學騙上去坐，下來立刻扁他」、「海盜船對瘦子來說是最可怕的，人可以從壓緊的護欄下滑出來」、「蘇丹王大冒險，對小孩子很可怕」、「絕對是咖啡杯」。
不過多數的網友認為是「老油井」最可怕，有高達六層樓高的巨幅擺盪，以及雙腳懸空人體極限3G重力加速度外拋與三百六十度正反向空中旋轉，「公認最恐怖老油井，第二大海盜坐兩邊，第三笑傲飛鷹」、「應該是老油井，我直接吐爆」、「老油井不是第二，是第一。隱藏版的王牌」、「老油井，我坐第一排，崩潰到飆淚」。原PO看完留言後說，低調的「老油井」原來這麼可怕，是他低估了。（實習編輯：歐雅如）