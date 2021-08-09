中國疫情燒！篩檢站擠爆　染疫公務員複檢傳染23人

中國境內新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，從南京祿口機場爆出疫情之後，傳播鏈持續延伸，截至7日為止，相關病例已經超過780例，其中湖北武漢以及江蘇揚州成為疫情重災區。揚州在8日時通報確診已經突破300例。目前揚州主城區已展開第四輪大規模核酸檢測，不過現在傳出，民眾湧進篩檢站篩檢，反而成為疫情破口。一名公務員確診後到檢測站複檢，反而讓現場23人染疫，讓揚州疫情風險再度升級。





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綜合中媒報導，任職廣陵區灣頭鎮財政結算中心的公務員王強因確診需做二次篩檢，到了灣頭鎮聯合村的篩檢站，負責人員並未確實將他進行隔離，造成與他接觸的多名人員染疫，其中包括篩檢站的工作人員以及等待篩檢的民眾。目前這名公務員已遭到停職，因篩檢站未確實做好分流隔離，當局也已經列出多名疾控官員，準備進行調查，並且懲處問責。目前灣頭鎮聯合村已被列為中風險地區之一，篩檢站也已經關閉。





中國這一波本土疫情導致多個城市要求民眾強制接受篩檢，但是許多民眾抱怨，篩檢站人擠人，反而導致疫情擴散。有中沒指出，因為大量人員集中篩檢，雖然在篩檢站基本上都會佩戴口罩，但沒有嚴格執行「一米間隔」，彼此又有接觸或交談，增加了感染機率。





一名灣頭鎮民眾李先生表示，「剛通知要進行全員核酸檢測的時候，擠到篩檢站的人超多，那時候估計大家還沒意識到風險，很多老頭老太太聚集在一起，有些人也不太口罩。雖然有維持秩序的人員一直提醒讓大家戴好口罩，保持一米線間隔，但是都沒有強制。」





不只揚州，中國多地篩檢站如武漢、鄭州也都爆出同樣有民眾大排長龍等篩檢、擁擠、沒有秩序，許多人擠成一團，還有爭吵打架、群鬥的情況。在南京祿口還有2歲孩童，被家人抱去檢測站，期間家人與鄰居有交談接觸，2歲男童因此染疫。



