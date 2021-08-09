挑戰今年單注最高！威力彩今衝13億 這種人最易中頭獎
威力彩頭獎已連續37期摃龜，今（9）日晚間開獎的威力彩頭獎將上看13億元，若1注獨得，將創下今年單注最高獎金紀錄，也將是第4屆發行以來第8高。不過，什麼樣的人最易中億元頭獎呢？台灣彩券公司根據去年頭獎得主的特徵歸納，長眉、高鼻、櫻桃小嘴占比最多，並以O型、生肖屬羊及6星座的人最多。
記者顏真真/台北報導
2021-08-09 10:34:14
也因為威力彩已37期頭獎摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭彩獎金從11億5235萬6351元起跳，而且根據目前銷售金額估算，頭獎累計已突破12億元，來到12億0107萬9840元，在高額獎金吸引下，預估這期銷售金額可達4.5億元，頭獎有望上看13億元，如1注獨得，不僅創今年單注最高獎金紀錄，亦是第4屆以來第8高。
不過，大家最好奇的可能還是什麼樣的人最易中頭獎？根據台灣彩券公司分析2020年億元頭獎得主面相特徵，以長眉（83%）、高鼻（78%）、櫻桃小嘴（72%）、高額頭（67%）、大眼（56%）、橢圓臉（56%）及大耳（56%）居多。
至於去年億元頭獎得主則以男性占78%最多，年齡則以50-59歲占44%最高，血型則是O型較多占了72%，生肖則是屬羊最多，占2成8，再來是屬鼠、龍、雞及豬，而星座分布算平均，雙子、處女、天秤、魔羯、水瓶及雙魚各占11%。