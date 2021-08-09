泰國示威者上街又遭水砲驅逐！再升級抗議內容一次看

從去年春天開始的泰國反政府示威，原本訴求是政府整肅和王室改革，但隨著疫情升溫而暫時歇息，近期民眾又再度走上街頭，但已不再只為重整政府，而是更多了其他原因。7日，上千名示威者湧入曼谷街頭，並和警方起衝突，警方最終以水砲車、催淚彈和橡膠子彈將抗議民眾趕離現場。
記者賴正琳/綜合報導
2021-08-09 10:39:35
示威者的訴求已升級成三大點，主要是希望減少王室和軍隊的預算，將減少的預算用在抗疫上、讓泰國人施打mRNA技術的疫苗和讓帕拉育下台。上千名民眾原本想聚集在民主紀念碑前，接著前往大皇宮，但警方設下諸多路障和警力阻擋，因而臨時改成勝利紀念碑，終點則是帕拉育宿舍所在地陸軍軍營。
據悉，去年底遭逢泰國第二波和第三波疫情，抗議因此暫停，然而第三波疫情越來越嚴重，經濟方面也是到達了困境，民眾對政府的不滿與日俱增，開始了街頭的少數人抗議。而7月18日上演學運團體自由青年（Free Youth）號召上千名抗議者上街抗議，是今年近幾個月來最嚴重的一次。至此之後，敲響各地的民主鐘聲。
其實不只民間百姓抗議，在當地爆發多起示威，連明星們都很生氣，不過，想為民眾發聲的泰國名人們甚至還被下達所謂「封口令」不得對政府提出批評。但有一位網紅無懼被封殺的風險，在IG上發了一張將自己變裝成「飢餓遊戲女主角」的照片表達對泰國政府的不滿。照片中她穿著飢餓遊戲電影中的主角「凱妮絲·艾佛丁（Katniss Everdeen） 」服裝的照片，出現於曼谷的民主紀念碑前，並且手行三指敬禮、嘴上還貼著寫上「真相」但被劃掉的膠帶。同時她也在貼文寫道：「我們處於一個無法說出真相的政權下。」該貼文一出，引起許多泰國民眾心有戚戚焉。