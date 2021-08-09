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蓮蓬頭「塞一堆球」看攏無！內行抖出真實用途：功效很大

▲網友分享自己去叔叔家看到奇怪的蓮蓬頭，讓他好奇這是否只是裝飾用。（圖/林先生授權提供）
▲網友分享自己去叔叔家看到奇怪的蓮蓬頭，讓他好奇這是否只是裝飾用。（圖/林先生授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 10:51:32

洗澡是我們每天都必須要做的事情，而一般來說，洗澡都是以蓮蓬頭淋浴居多，除非家裡有浴缸能泡澡，否則都會以淋浴為主要洗澡方式。而近日，就有網友分享自己去叔叔家作客，但卻發現浴室的蓮蓬頭有點不太對勁，上網請益這是有何作用，貼文引發熱議。

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原PO在「爆系知識家」貼文指出「最近疫情趨緩終於可以小小出門一下，上週五提前到叔叔家過父親節，結果去浴室上廁所時，發現叔叔家的蓮蓬頭超奇怪，看起來裡面有一堆球跟石頭，從小到大沒看過這種蓮篷頭欸，是裝飾用的嗎？還是有什麼功能啊？」

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▲只見蓮蓬頭裡面還有裝一些看起來像是保麗龍球以及石頭的東西。（圖/林先生授權提供）
貼文一出，網友紛紛回應「這是什麼＝＝沒看過」、「裝飾用的而已吧，還蠻漂亮的」、「好酷，但感覺只是裝飾用」、「我外婆家也有！不過覺得是裝飾耶」、「五顏六色的...看起來是蠻漂亮」、「裝飾+1，看起來蠻有藝術感的」。

不過，也有內行網友表示「這是過濾水中的重金屬跟氯的東西，類似淨水器的東西，這一支不便宜」、「這個過濾雜質的蓮蓬頭啦，不是裝飾用，出來的水會比較細綿，對皮膚也比較不傷」、「功效蠻大的，我家有裝，以前五金行39元的水柱都太強，這個水很綿密，而且有淨水功能，洗澡也要健康的概念」、「淨水器蓮蓬頭，不太便宜，可以過濾水中的重金屬跟氯」、「洗過朋友家的一次，水超綿密XD很不習慣哈哈哈，說是可以淨水，會變負離子水」。（編輯：張嘉哲）

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