豪雨農損！蘇貞昌增6行程南部勘災　游錫堃盼受災戶寬心

中南部連日豪雨，導致農損嚴重，行政院長蘇貞昌今（9）日新增6個勘災行程，趕赴屏東與高雄第一線，以瞭解地方需求。立法院長游錫堃今日早上也透過臉書表示，看到農損的相關報導心裡頗為難受，相信政府一定能做好善後，請受災的朋友在難過中也要寬心。

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中南部連日豪雨，傳出農損及部分災情。蘇貞昌今日新增6個行程，包含視察屏東鹽埔鄉武洛溪大仁支線排水情形、屏東九如鄉花胡瓜受損情形、屏東里港鄉苦瓜受損情形、高雄美濃區木瓜受損情形、高雄美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口改善工程，以及高雄六龜區荖濃溪寶來一號橋上游右岸國有林邊坡崩塌情形。

游錫堃今日早上則透過臉書表示，挺過風雨必然天晴，我們一定要堅強。旱災方息，疫情未過，前晚尚沈浸在東奧成績斐然歡樂中，未料昨日水災緊接而來，真是世事無常。

游錫堃說，盧碧颱風造成中南部豪雨成災，農損嚴重，看新聞報導心裡頗為難受，所幸總統蔡英文已經指示救助金將依法從優、從速、從簡發放，又有「有政府、會做事」，執行力堅強的蘇貞昌行政團隊，相信一定能做得很好，「敬請受災的朋友，在難過中要稍稍寬一點心，不要把身體急壞了」。

游錫堃也說，藉此向第一線的搶修救災人員致敬，昨天是父親節，謝謝你們犧牲與家人團聚的假期，全力搶救防災。雖然雨勢漸和緩，但仍要注意安全，希望大家出入平安。