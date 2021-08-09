國營銀行員「麟洋配」能否接代言？財政部給答案

國營事業台灣土地銀行羽球隊選手王齊麟、李洋在東京奧運羽球男子雙打拿下金牌，相關商品代言邀約勢必也接踵而來，但礙於國營銀行正式職員身分，兩人能否從事品牌代言？財政部今（9）日表示經初步研議，將協調所屬事業單位，以透過企業對企業策略聯盟之方式，建構一套商業合作模式，使球員可以從事相關代言或宣傳活動，而相關收益可由各該企業訂定球員分潤或經費運用辦法。
記者顏真真/台北報導
2021-08-09 10:56:24
在「麟洋配」奧運奪金後，王齊麟日前在線上直播時透露最想代言金牌啤酒。隔日，台灣菸酒公司董事長丁彥哲也鬆口正在評估中，等到兩位金牌選手回國後，再進一步接洽。
不過，財政部指出，王齊麟與李洋兩人均為土地銀行透過公開甄試進用的羽球隊球員，身分屬具公務員兼具勞工身分的正式職員，而該類人員因屬公務員服務法適用對象，所以相關經商及兼職須符合該法規範。
雖然因公務員身份受限，但行政院請財政部以合乎規定並尊重球員個人意願為前提，盡力協助促成。財政部今日也回應，內部經初步硏議，將協調所屬事業單位，以透過企業對企業策略聯盟的方式，建構一套商業合作模式，使球員得以從事相關代言或宣傳活動，發揮加乘的商業效果，而相關收益可由各該企業訂定球員分潤或經費運用辦法。
財政部也強調已責成王齊麟與李洋兩員任職的土地銀行評估規劃可行的商業合作模式及作法，俟與當事人討論細節並向銓敘部函釋確認後，即可執行。
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