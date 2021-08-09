奧運／「更快更準更全能」　將成女籃最佳球員的共同特質

東京奧運女籃最佳五人名單出爐，結果顯現出讓人意外的同質性。町田瑠唯、Breanna Stewart、A'ja Wilson、Sandrine Gruda、Emma Meesseman是這屆賽會最全面的幾名球員之一，她們也正好反映出這個時代女籃頂尖球員該擁有的最重要特質——「更快、更準、打得更聰明」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

本屆奧運女籃最終日本拿到了銀牌，在人高手長的歐美球隊面前，她們依舊靠著球的流動、出色的跑位和掩護，製造出了大量空檔機會，已經升格成了國際賽四強等級的球隊。當然這和她們整體鋒線身材的提升脫離不了關係，但是技戰術上的出色發揮才是關鍵。

美國女籃傳統以來籃下就是天然優勢，這一次Brittney Griner依舊在禁區萬夫莫敵，可是她的許多得分來自美國優秀的半場系統轉移、製造出來的機會。明眼人都明白Stewart才是這支球隊的靈魂。

這位被公認為當代目前女籃最強球員之一的全能前鋒，決賽繳出14 分14籃板5助攻4抄截，場均15分10籃板4.7助攻。正是由於他能控球組織，也能隨時深入籃下、隨時補上球隊所需要的那一塊，讓對手針對性的聯防難起效用。而在其他球隊方面，強隊的核心也都具備這種技術上的全能性。

法國老將中鋒Gruda依舊穩定，場均13.7分和6籃板，命中率達61.4%，排名大會第二。禁區腳步出色，也願意配合戰術「吃餅」，是她能保持高效的原因。而2019年WNBA的FMVP得主、比利時「一姐」Emma Meesseman，更是新時代的內線的代表人物。大量的長距離投籃、堪稱史詩級的走位和卡位技巧，讓這位長人總是能用非常輕鬆的方式得到分數，雖然球隊爆冷在八強不敵日本，但她場均可得到驚人的26.8分10.5籃板4.8助攻和3.5抄截。

町田瑠唯更不用說了，162公分卻能成為銀牌球隊的攻勢發動機，她的切入時機和驚準的傳球，讓自己在場上時成為對手的巨大威脅。她亞洲控衛夢寐以求希望達到的水準。

這一屆奧運會女籃賽事不僅證明亞洲球隊靠著最適合的攻防戰術、戰術執行精確以及永不枯竭的熱情，能夠和歐美一級球隊抗衡。也指出了目前最高水平的女子球員必須具備好的頭腦、出色的反應和身體靈活度，以及全面的技術。這也可以做為我國未來球員發展的參考經驗。