正國會藉振興攻擊蘇貞昌？陳亭妃：是盼行政院更貼近民意

疫情稍趨緩，行政院持續研擬紓困與振興方案，不過各界主張仍有所歧異。民進黨內派系正國會立委多次召開記者會、發表聯合聲明提出主張，雖是政策內容討論，但仍被不少人解讀為對行政院長蘇貞昌的攻擊。正國會立委陳亭妃今（9）日對此表示，這些主張都是對事不對人，完全是希望行政院能夠在紓困，或是未來振興的部分，有更好的措施跟配套，讓民眾能更加地了解行政院的想法，能夠更貼近民意。

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正國會立委近來多次召開記者會，或以發布聯合聲明的方式，提出對紓困與振興的主張，其中也有不少論調與行政院方向不同，儘管是政策內容討論，仍被不少人解讀是對蘇貞昌的攻擊。陳亭妃今日表示，正國會幾位委員數次提出聯合聲明，其實是對事不對人，「所以我覺得如果說把我們聯想到對人的部分，真的就想太多了」，因為完全是希望行政院能夠在紓困，或是未來的整個振興的部分，有更好的措施跟配套，讓民眾能更加地了解行政院的想法，能夠更貼近民意。

陳亭妃說，他們的想法是如此，所以希望能夠第一時間，把民眾的聲音反映給中央，所以才透過聯合聲明，把最基層的意見反映給中央，真的沒有其他的想法，「我們完全是希望能夠幫行政院貼近民意、了解民意、接地氣，把他們的支持度能夠再次取得人民的信任感」。