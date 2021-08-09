讓學前特教寶貝在家學習　新北教育局贈客製化學習箱

因應疫情，新北市各公立幼兒園今年停辦暑期課後留園，家長透過線上影片、生活素材讓孩子每天都有不一樣的學習目標；新北市政府教育局顧及學前集中式特教班特教生的需求，特規劃致贈學習箱，讓學前階段的特教孩子在家，也能運用教材教具學習成長。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-09 11:17:51
教育局幼兒教育科長陳沛雯表示，學習箱的內容包含「大積木」－發展手眼協調及訓練小肌肉的能力、「著色本和蠟筆」－練習專注力、「穿線卡」－練習控制手部小肌肉的能力、「黏土」－提供視覺及觸覺的刺激，及「蛋沙鈴及手搖鈴」－刺激聽覺與視覺感官，練習追視能力；除可充分發展孩子身心潛能外，家長亦可透過學習箱內的說明，帶領孩子在遊戲中學習並增進親子互動。
中和國小附設幼兒園集中式特教班特生歐弟（化名）媽媽說，5月因為疫情讓孩子都停課了，不僅學校停課，連同課後醫療院所的復健之路也被迫暫停，孩子跟早療及學習的連結停擺了，家長一時之間無所適從，無力感油然而生；所幸教育局送來學習箱這份禮物，對家長而言，無疑是雪中送炭呀！透過學習箱裡的教具和說明，讓孩子在家一樣可繼續練習及培養各項能力。
教育局長張明文說，疫情改變了大家的生活模式，尤其是學前階段的特殊寶貝，無法到校學習及接受早療課程的復健，而如何讓特教孩子得到妥適的照顧，且維持學習不停歇是很重要；新北巿用心規劃針對不同能力的孩子給予不同內容物的學習箱，希望在家長的關心、陪伴以及協助下，讓特殊需求的孩子不受環境及資源限制，提升自我能力，也讓家長放心、孩子安心的在家學習。