二級警戒需維持　蘇貞昌：政府應建立外出消費指引

行政院長蘇貞昌今（9）日早上8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情狀況、防疫物資盤整、疫苗施打狀況以及二級警戒實施期間之相關管制措施執行情形等議題進行討論。

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行政院發言人羅秉成轉述，指揮中心在會中指出，國內近一週全國新增本土病例數為74例，雖較前一週104例下降近3成，但仍有零星感染源及群聚事件，且因疫情警戒調降為二級後，社區及大眾運輸人流有回升情形，故建議相關防疫管制措施仍應謹慎以對。國內防疫物資包括口罩、防護衣、隔離衣、面罩、乳膠手套以及防疫酒精等，庫存皆充裕並供應無虞；而疫苗接種狀況，目前疫苗接種人口涵蓋率已達36.94%，劑次人口比達到39.08（劑/每百人）。目前中國疫情有蔓延並趨於緊張的現象，且全球受Delta變異株流行影響，許多國家住院及重症數均呈增加趨勢，故建議繼續維持我國邊境管制措施。

指揮中心指揮官陳時中指出，目前二級警戒尚有維持的必要，由於國內仍有社區隱性傳播鏈的風險，相關管制措施有繼續維持的必要，雖各行業主管機關可視情形彈性調整，不過仍建議各部會在研擬防疫應變計劃時，能夠縮短相關個案的通報及反應時間，以加速衛生單位的疫調及掌握時程。另因Delta病毒仍在各國流竄，建議邊境管制仍需維持現有強度，並確實做好國內線及國際線分流，如有與他國合作的旅遊泡泡措施，亦應確實做好分流管制。

蘇貞昌於聽取報告後指出，台灣在去年各國疫情爆發之際仍然能夠守得很好，而今年台灣在國內疫情爆發後70多日內就將疫情控制住，被國外媒體記者稱為是第2次的奇蹟，非常感謝指揮中心的辛勞及國人同胞的配合，然而我們也要從過程中記取教訓，對於相關物資、專責醫院以及救護車的相關運作管理都要隨時掌控，特別是各醫院如有防疫及醫療物資上的需求，也請相關部門在第一時間掌握及溝通，要從過去的經驗中查覺有哪些不足之處，只有願意面對問題才能真正解決問題。

蘇貞昌表示，目前國內疫情逐漸趨緩，國人同胞渴望恢復正常生活，並漸有外出消費的情形，而台灣民眾也已有相當的公衛觀念，請相關部會務必建立有效並可執行的指引，始能有利於國人遵行；而自7月27日調降為二級警戒後，相關管制措施並已實施運作二週，請各部會隨時掌握各行業的執行情形，如有需改變或調整之處，也務必要讓整個團隊掌握資訊，並也要向相關業者及國人清楚說明。此外，有關邊境管制部分，蘇貞昌亦請交通部、內政部、海委會及農委會必須要嚴格把關，盯緊每個防疫的環節，既是保護第一線執勤人員，也是保護國人健康安全。

今日與會人員包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、羅秉成、政務委員唐鳳、政務委員黃致達、陳時中、主計總處主計長朱澤民、經濟部長王美花、內政部次長陳宗彥、交通部次長祁文中、衛福部次長薛瑞元、石崇良、疾管署長周志浩、副署長莊人祥、羅一鈞、健保署長李伯璋。