二級警戒需維持　蘇貞昌：政府應建立外出消費指引

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指揮中心指揮官陳時中指出，目前二級警戒尚有維持的必要，由於國內仍有社區隱性傳播鏈的風險，相關管制措施有繼續維持的必要，雖各行業主管機關可視情形彈性調整，不過仍建議各部會在研擬防疫應變計劃時，能夠縮短相關個案的通報及反應時間，以加速衛生單位的疫調及掌握時程。另因Delta病毒仍在各國流竄，建議邊境管制仍需維持現有強度，並確實做好國內線及國際線分流，如有與他國合作的旅遊泡泡措施，亦應確實做好分流管制。
蘇貞昌於聽取報告後指出，台灣在去年各國疫情爆發之際仍然能夠守得很好，而今年台灣在國內疫情爆發後70多日內就將疫情控制住，被國外媒體記者稱為是第2次的奇蹟，非常感謝指揮中心的辛勞及國人同胞的配合，然而我們也要從過程中記取教訓，對於相關物資、專責醫院以及救護車的相關運作管理都要隨時掌控，特別是各醫院如有防疫及醫療物資上的需求，也請相關部門在第一時間掌握及溝通，要從過去的經驗中查覺有哪些不足之處，只有願意面對問題才能真正解決問題。
蘇貞昌表示，目前國內疫情逐漸趨緩，國人同胞渴望恢復正常生活，並漸有外出消費的情形，而台灣民眾也已有相當的公衛觀念，請相關部會務必建立有效並可執行的指引，始能有利於國人遵行；而自7月27日調降為二級警戒後，相關管制措施並已實施運作二週，請各部會隨時掌握各行業的執行情形，如有需改變或調整之處，也務必要讓整個團隊掌握資訊，並也要向相關業者及國人清楚說明。此外，有關邊境管制部分，蘇貞昌亦請交通部、內政部、海委會及農委會必須要嚴格把關，盯緊每個防疫的環節，既是保護第一線執勤人員，也是保護國人健康安全。
今日與會人員包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、羅秉成、政務委員唐鳳、政務委員黃致達、陳時中、主計總處主計長朱澤民、經濟部長王美花、內政部次長陳宗彥、交通部次長祁文中、衛福部次長薛瑞元、石崇良、疾管署長周志浩、副署長莊人祥、羅一鈞、健保署長李伯璋。